劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧

恒指昨低開後曾跌223點、低見23,913點回升，早市升至24,070點回軟，午後再試高位未能突破，收報23,980點，跌156點或0.65%；國指跌0.44%。大市成交866億元，低於60天平均兩成半，交投冷清。

綜合企業跌近2%表現最差

據《明報》港股數據庫，昨升跌比率37比63，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成；陽燭對陰燭為41比59，大市普遍下跌，以偏軟為主。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之二下跌，綜合企業跌近2%表現最差，其次公用事業、航空及相關、中資電力、本地零售服務跌約1%，但各有三至五成股份上升，並非全線向淡。

醫藥保健升1.71%表現最強

至於上升行業，醫藥保健升1.71%表現最強，緊隨的軟件服務、食物飲品升不足1%。生物科技股熱炒，生物製劑研發平台藥明生物（2269）向好，逼近上市高位。沛嘉醫療（9996）招股反應火爆，醫療器械股微創（0853）、威高（1066）、愛康（1789）亦有炒作，三者皆在上月下旬從高位回調，到本周初回升，其中微創昨率先創收市新高，可以看高一線。

值得留意，按行業股份昨天平均最大升幅計，軟件服務、科技器材平均最多升近3%，後者倒跌收市，反映不少股份衝高後無以為繼，追捧意欲有限。如中芯（0981）、中興（0763）、比亞迪電子（0285）昨最多升逾半成，中芯收市幾乎無升跌，比亞迪電子、中興升幅收窄至1%、2%。互聯網軟件股平安好醫生（1833）、金蝶（0268）、新東方在綫（1797）最多升逾4%，升幅收窄至1%、2%，但不及中國軟件（0354）回吐幅度大，後者從高位回落近7%收市。

中軟日前宣布與華為、重慶西永綜合保稅區管理委員會簽署戰略合作協議，在重慶西永微電子產業園區打造計算產業生態中心，是鯤鵬計算產業生態項目的重要落地，消息刺激中軟周三的股價急升逾一成半，突破50天線及4.4元阻力；該股昨天早段再揚，惟升至5元關口遇阻掉頭，預料4.5元附近支持，可小注吸納，並設低收4.3元止蝕。

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