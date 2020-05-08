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張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能

【明報專訊】恒指昨跌156點，收報23,980點，成交金額865億元。美股連續兩天衝高回落，納指9000點得而復失，執筆時美股期貨升逾1%，且看昨晚再度闖關能否成功。筆者早前指炒復蘇可留意出口股，創科（0669）表現不俗，申洲（2313）在高位90元附近爭持，但汽車相關或內地中小型出口股表現則一般。光伏玻璃近年出口佔比也上升，今年先後受到內地及海外疫情影響，光伏發電場工程施工受阻，一直上升的價格也出現鬆動。但基於行業結構和企業競爭優勢，下半年快速回緩是大概率的事，股價表現亦偏強。

美股仍在高位區間波動，但領導大市的科技股將高位愈推愈高，動力頗強。始終疫情過後的贏家是科技股，各類軟件、雲計算、遙距工作、互聯網醫療等，不會因疫情結束而式微，更會迎來以年計的較快增長。買股票是買將來，全球資金都湧向納指。近期也開始見其他地區股市與美股差距愈來愈大，僅科技佔比大的台股還好一些。

A股復市後向好，昨日稍作回吐，半導體股份偏軟，資金仍是炒白酒股，茅台、五粮液皆新高。資金集中在大藍籌身上，以往出現這個情况，要麼是經濟強勁，藍籌股增長快速，同時貨幣政策偏緊，不利炒作中小型股份；要麼是市場沒有太多投資機會，大戶都將資金泊在傳統優質股抱團取暖。現在看較大可能是後者。無論如何，筆者在五一長假前建議買A股ETF，至今表現還是不錯，至少優於國指。策略上不要打算買入持有，相信上證指升至3000點關口又會再跌過，有貨的話就是推高止賺。

過去兩年光伏行業由地獄到天堂。2018年的531新政大幅削減補貼，下游需求斷崖式下跌，無論是多晶硅、光伏玻璃還是其他部件，價格全都大跌，單是玻璃就跌價達20%。但生產成本回落後市場反而出現重生，光伏發電開始以平價併網作可持續發展模式，而經歷531新政後，很多廠商若非離場也停止擴張，再加上出口需求殷切，餘下的就成了贏家通吃，活得相當好。信義光能2019年純利就升近30%，創出歷史新高。

信義福萊特中長期前景樂觀

在光伏產業鏈中，玻璃是集中度最高，全國前五大光伏玻璃公司產能佔總產能的比重約為73%。行業雙龍頭信義光能和福萊特（6865）產能佔比持續提升，分別達到32%及20%，其他如彩虹、金信、南玻等第二梯隊的已相差很遠。若計及新增產能計劃，兩大龍頭市佔率會升至60%，議價能力相當高。短期因疫情導致價格跌至每平方米26元至27元，但龍頭企業毛利率仍在30%以上，二來最差也差不過531新政，上次的經驗已說明需求能快速回升。

長假期前，國家電網發布基於多元化應用的可再生能源規模化開發示範項目——光伏組件、光伏支架公開競爭性談判採購公告，是光伏全產業鏈全面復蘇的象徵。此外，海外需求強勁，2019年中國光伏產品出口就增長30%，短線縱受壓，但全球都積極提升可再生能源比重，尤其是英國及歐洲，目標分別是2030年較目前提升3倍及2050年達到100%使用。更重要的是，中國光伏玻璃產能是全球的90%，可見海外的依賴程度有多高。信義及福萊特中長期前景相當樂觀。

[張兆聰 還看今朝]

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