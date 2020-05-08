經濟
盧駿匡 圖金術

投資策略

倘再穿周一低位 港股跌勢確認

【明報專訊】經過4月的反彈後，今年會否兌現五窮六絕七翻身？參考過去30年的數據，5月跌市的機會只有大約一半，因此對於相關的民間智慧別要過分迷信。不過有一點值得留意的是，4月份的波幅相對較小，預料5月波幅將會擴大。參考短線市寬，現時的勢頭仍然向下，但未到達超賣水平，意味仍然有下行空間。

恒指在4月29日出現假突破，並於下一個交易日、即5月4日（本周一）急跌1029點，收報23,613點，遺留了大型下跌裂口。根據過往經驗會有兩個啟示。在創出高位後急挫，多會是調整剛剛開始，而大型的下跌裂口，普遍難於短期內完全回補；加上5月4日期指曾下破前浪底，如果這一天的低位再失守，將可進一步確認跌勢。因此，未來一周將會較為關鍵。

短線市寬未達超賣水平 仍有下行空間

參考政府公布的最新經濟數據，本地生產總值已連續3季負增長。經季節性調整後按季比較，本地生產總值跌幅在第一季擴大至5.3%，屬有紀錄以來最大的跌幅，技術上已步入衰退。此外，失業率急升，都會為樓市帶來負面影響。

歷史數據顯示，二手樓市應已見頂，並且進入調整期。然而，見底的時間普遍是牛市步入二期之時。早前筆者曾以歷史數據推算熊市見底的時間是接近暑假，即是會在未來3個月內。換言之，本年下半年，整體樓市仍然有下調空間。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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