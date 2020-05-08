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經濟
2020年5月8日星期五
技術取勝
投資策略
李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
互聯互通WVR任內最大建樹
10年收近5億酬勞 未透露去向
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足
中國外儲增308億美元 6年最大
人行取消QFII額度限制
永利澳門首季蝕12億
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
周顯：全港資金融機構逐個數
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
Wetland 第2期 最快下周開價
上月3676伙申預售 21個月新高
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
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【明報專訊】微盟5元不容失守（圖）
海底撈短線或有調整（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
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