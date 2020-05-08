張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際

中國上月推出國產電子貨幣DCEP（Digital Currency/Electronic Payment），首先在深圳、成都、蘇州和雄安新區4個城市試行。這數碼貨幣和人民幣是一體兩面，和民間的加密貨幣不同，談不上去中介和保密，但仍然為加密貨幣市場帶來一些牛氣。

DCEP面世 民間虛幣價不跌反升

市場這種反應其實是不大理性。首先，我們先回顧貨幣的3個主要功用：一云交易工具、二云儲值、三云會計單位。DCEP面世，民間加密貨幣作為交易工具和會計單位的作用都會大減，價格理應下跌而不是上升。

DCEP的字帶出兩個特徵：一是儲值、二是交易。DC（Digital Currency）作用是儲值，EP（Electronic Payment）功能是交易。虛擬貨幣價格暴升暴跌，一直為人詬病。雖然後期出現一些和傳統貨幣（fiat currency）掛鈎的穩定幣（stable coin），但波幅仍然異常。這現象反映虛擬貨幣市場的參與者一直屬於另類，當中不乏投機和炒賣成分，和主流金融市場一直未能融合。

掛鈎人民幣 跨國影響力微

談到加密貨幣的儲值功能，上月市場大崩盤時，黃金成了避險首選，連比特幣也受惠。比特幣的先天特質是供應會跟隨時間愈來愈少（如果大家不改遊戲規則的話），憑藉供應有限而需求可以無窮，比特幣是有奇貨可居之利。

中國早於其他主要國家，首先推出國產數碼貨幣，民間很自然有種猶如遼寧號出海的亢奮，中國人民終於出頭了！但論跨國影響力，DCEP跟人民幣掛鈎，也令它的流通量限於大陸，這和比特幣及facebook牽頭創立的Libra的跨國設計有很大分別。

[張宗永 翼之聯想]