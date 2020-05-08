經濟
張宗永 翼之聯想

投資策略

張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際

【明報專訊】比特幣2009年面世，日交易量在2017年衝破1000萬枚，同年12月價格創歷史新高，接近2萬美元。執筆時，比特幣價格接近9300美元。過去，每當加密貨幣的應用有突破時，市場都視之為利好消息，價格上升。

中國上月推出國產電子貨幣DCEP（Digital Currency/Electronic Payment），首先在深圳、成都、蘇州和雄安新區4個城市試行。這數碼貨幣和人民幣是一體兩面，和民間的加密貨幣不同，談不上去中介和保密，但仍然為加密貨幣市場帶來一些牛氣。

DCEP面世 民間虛幣價不跌反升

市場這種反應其實是不大理性。首先，我們先回顧貨幣的3個主要功用：一云交易工具、二云儲值、三云會計單位。DCEP面世，民間加密貨幣作為交易工具和會計單位的作用都會大減，價格理應下跌而不是上升。

DCEP的字帶出兩個特徵：一是儲值、二是交易。DC（Digital Currency）作用是儲值，EP（Electronic Payment）功能是交易。虛擬貨幣價格暴升暴跌，一直為人詬病。雖然後期出現一些和傳統貨幣（fiat currency）掛鈎的穩定幣（stable coin），但波幅仍然異常。這現象反映虛擬貨幣市場的參與者一直屬於另類，當中不乏投機和炒賣成分，和主流金融市場一直未能融合。

掛鈎人民幣 跨國影響力微

談到加密貨幣的儲值功能，上月市場大崩盤時，黃金成了避險首選，連比特幣也受惠。比特幣的先天特質是供應會跟隨時間愈來愈少（如果大家不改遊戲規則的話），憑藉供應有限而需求可以無窮，比特幣是有奇貨可居之利。

中國早於其他主要國家，首先推出國產數碼貨幣，民間很自然有種猶如遼寧號出海的亢奮，中國人民終於出頭了！但論跨國影響力，DCEP跟人民幣掛鈎，也令它的流通量限於大陸，這和比特幣及facebook牽頭創立的Libra的跨國設計有很大分別。

[張宗永 翼之聯想]

上 / 下一篇新聞

李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
互聯互通WVR任內最大建樹
互聯互通WVR任內最大建樹
10年收近5億酬勞 未透露去向
10年收近5億酬勞 未透露去向
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬
百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足
防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足
中國外儲增308億美元 6年最大
中國外儲增308億美元 6年最大
人行取消QFII額度限制
人行取消QFII額度限制
永利澳門首季蝕12億
永利澳門首季蝕12億
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
周顯：全港資金融機構逐個數
周顯：全港資金融機構逐個數
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快
仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
Wetland 第2期 最快下周開價
Wetland 第2期 最快下周開價
上月3676伙申預售 21個月新高
上月3676伙申預售 21個月新高
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位