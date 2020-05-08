Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護

印度向美企招手 盼接收華生產線

美國政府推動產業供應鏈撤出中國之際，印度官員也有類似舉動。彭博社引述印度知情官員稱，印度政府上月已接洽美國雅培藥廠（Abbott Laboratories）、美國醫療設備供應商美敦力（Medtronic）等逾千家美企，提供誘因吸引它們把業務由中國遷往印度。除了招攬醫藥及醫療器材巨企，印度政府還向食品加工、汽車零件、紡織及皮夾等企業招手。

印度匿名官員稱，政府期望可吸引美國的醫療產品及醫療器材製造商把業務遷往印度，由於雅培和美敦力在印度孟買金融中心設有分部，與印度大型醫療集團有業務往來，相信它們把中國的供應鏈遷至印度相對容易。消息表示，印度政府以土地及熟練工人等優勢，試圖游說美國企業在印度經營的成本，較遷到美國或日本更低，即使在印度的整體經營成本仍可能高於中國。

（綜合報道）

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