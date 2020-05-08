滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利

柳青又透露，滴滴在中國的訂單量已恢復到疫情爆生前的60%至70%，是2月低位的5倍，目前也不準備裁員或融資。此外，美國召車平台Lyft上季收入按年增23%至9.557億美元，勝市場預期。經調整上季虧損9740萬美元，損失比市場預期少，股價昨早段升逾兩成。Lyft上季活躍乘客量按年增3%至2120萬，但少於去年第四季的2290萬，是去年上市以來首次按季收縮。

小米：首季西歐出貨增近八成

小米（1810）國際部總裁周受資援引市場研究機構Canalys的歐洲智能手機市場報告，透露今年首季小米在西歐的出貨量按年增長近八成，是唯一逆市增長的手機製造商，並成為西班牙最暢銷的手機製造商，在該國擁有28%市佔率。在西班牙市佔率緊隨其後的是華為（24%）、三星（22%）、蘋果（12%）和OPPO（3%）。

目前小米在西歐的市場份額為10%，排名第四。頭3位依次為三星（37%）、蘋果（24%）、華為（18%）。根據研究機構IDC的中國首季度手機市場報告，小米首貨出貨量按年跌逾三成，市場份額10.6%，排名第4。華為以42.6%市佔率居首，第2至3位依次為vivo（18.1%）及OPPO（17.8%）。蘋果（7.6%）排第5。

（綜合報道）

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