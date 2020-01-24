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美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升

【明報專訊】美國每周首次申領失業救濟人數繼續回落。截至5月2日當周，316.9萬美國人首次申領失業救濟，前一周數字輕微上修至384.6萬。過去7周累計已超過3300萬美國人加入失業大軍。野村證券分析指，儘管申領救濟人數仍維持在極高水平，但新增數目續下降，財政刺激措施的推出，加上美國多個州份及多個行業逐步重啟經濟活動，料有助勞動力市場進一步穩定。彭博社綜合經濟師的預測，估計美國勞工部今天發布的4月非農職位將減少2130萬。

失業救濟新申請人數回落，加上美國準備重啟經濟活動，道指早段升逾350點，標普500指數及納指各升逾1%。以科技股為主的納指，昨早段收復了今年以來所有跌幅，是美國三大指數當中，首個重返正值的指數。美國油企減產，汽油需求增加，加上油組領袖沙特阿拉伯提高官方油價，刺激國際油價昨晚反彈。6月紐約期油價格曾升逾一成，在每桶26美元以上徘徊。本周以來，紐約油價升逾三成，可望創1983年開設該原油期貨交易以來最大單周升幅。7月布蘭特期油昨也升穿每桶31美元。

紐油再飈一成重越26美元

美國人力資源管理協會（SHRM）上月訪問375家美國小型企業，當中52%預期在6個月內倒閉。受訪的80%小型企業裁減了時薪員工，60%裁減了長工。三分之一的受訪小企預計，裁員將屬永久性。不過上述調查內容，尚未考慮美國部分州份本月重啟經濟活動的因素。

彭博社引述知情人士稱，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）行政總裁芬克（Larry Fink）向客戶表示，銀行業人士預期美企破產潮將打擊美國經濟，他未知聯儲局是否需要擴大救市規模。貝萊德在聯儲局的穩定市場措施扮演重要角色，助聯儲局購入大量資產。

貝萊德：經濟低迷 美明年仍加稅

芬克預期，即使美國經濟低迷，美國政府仍需要提高稅率，包括明年將企業稅由目前的21%提升至28%至29%，並上調個人入息率，以應對疫情期間緊急救助措施的開支。

英倫銀行昨宣布維持貨幣政策及購買資產規模不變，但表示必要時將採取更多措施支持經濟。英倫銀行將於7月達到6450億鎊（約6.16萬億港元）的量寬上限，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，可能在6月推出更多量寬措施，並對所有選項持開放態度。英倫銀行9名決策官員當中，兩名昨投票支持即時將量寬規模擴大1000億鎊（約9547億港元）。

英倫銀行按兵不動 料全年GDP縮14％

根據英倫銀行預設的情景，英國GDP將在次季大跌25%，全年整體下降14％，這將會是1706年以來最大年度跌幅。參照英倫銀行的壓力測試，英國樓價可能受疫情影響下挫16%，相當於金融海嘯期間英國住宅價格的跌幅。英倫銀行假設，直至明年底，英國銀行業可能面臨800億鎊（約7644億港元）的信貸損失，相當於業界向家庭及企業的貸款面臨3.5%減值，不過英國銀行業有足夠資本承受損失。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕首次申領失業救濟 油價 美股

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