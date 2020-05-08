經濟

永利澳門首季蝕12億

【明報專訊】永利澳門（1128）母公司永利渡假村，昨日公布今年3月底止首季度業績，當中顯示澳門業務由盈轉虧，虧損達1.54億美元（約12.01億港元），大抵符合預期。根據美銀的報告指出，永利澳門在停止通關後，日均EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）損失為200萬美元，若以該集團手持18億美元而言，尚可燒錢支撐至2021年第三季。

美銀予「買入」評級

美銀的報告亦引述電話會議內容稱，永利澳門會在現金流回復正數時，叫停資本開支，同時預期在恢復通關後，高端中場及貴賓廳業務會較快恢復。同時，自澳門於2月中旬重開賭場後，博彩生意已經回復到2019年第四季的25%至30%，據稱若有關水平提高到45%，則有望達到EBITDA層面收支平衡。

美銀給予永利澳門「買入」評級。該集團首季業績雖然出現虧損，但是無礙股價昨日做好，全日升0.45%，報13.48元。

娛樂場收益挫63% 客房餐飲收益跌逾五成

季內永利澳門的娛樂場經營收益達到3.98億美元，按年跌62.95%；客房經營收益3.56億美元，下跌50.65%；餐飲收益2.28億美元，下跌53.97%。期內，永利皇宮及永利澳門的經調整物業後EBITDA，分別錄得1020萬美元及1920.8萬美元，按年大跌95.4%及88.3%。

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