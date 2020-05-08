防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足

明報記者 陳子凌

市場普遍認為，4月出口遠超預期，一方面因為前期因疫情而積壓的訂單延至4月交付，以及醫療物資出口顯著增加；另一方面是因為去年4月中國出口以美元計按年倒退2.7%，低基數因素造成一定影響。

澳新銀行高級經濟學家王蕊指出，據該行估算，4月電子相關產品出口按年增5.6%，主要是全球多國防疫期間，民眾在家工作及不出口，刺激電腦、屏幕顯示器及遊戲機等需求。此外，包括口罩材料在內紡織品出口也增加，提振整體出口。

醫療器材相關塑料產品出口增71.3%

海關數據顯示，包括口罩在內的紡織品4月出口額按年增56.2%；電腦和周邊相關的自動數據處理設備及零部件出口額增56.8%；與醫療器材相關的塑料產品出口額按年增71.3%；一定程度抵消衣履鞋襪、家具、玩具等出口減幅。另外，4月出口至主要國家地區上升，出口東盟升8.9%，出口美國升6.9%，出口日本增39.3%，相當部分原因與期內出口防疫用品有關。

不過，在市場原本預計有雙位數跌幅的前提下，中國4月出口卻有高單位數增長，與市場預期差距足足逾20個百分點以上；而且上星期公布的4月份PMI，當中新出口訂單指數插水12.9個百分點至只有33.5，與4月出口表現並不相符。

青島大學財富管理研究院院長易憲容未有回應4月出口數據是否存在水分，但他表示，PMI新出口訂單指數有一定滯後，此外，過去兩個月全球外貿被疫情打亂，難免有個別月份出現不尋常波動，總體而言，環球疫情未紓緩，以及中美貿易關係隨時再添變數，中國外貿前景仍然不樂觀。

易憲容：疫情打亂外貿 難免不尋常波動

商務部新聞發言人高峰昨日於例行記者會上強調，雖然4月外貿數據有改善，但仍然面臨較大下行壓力，從近期調研情况來看，企業依然面臨在手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流不暢等諸多困難。