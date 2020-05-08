經濟

防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足

【明報專訊】經濟大受疫情打擊，但中國公布進出口數據連續兩個月遠勝預期。海關總署昨公布4月外貿數據，以人民幣計價4月出口按年增8.2%，原預期跌14.1%；進口按年跌10.2%，較市場估計跌12.2%為佳，貿易順差因此擴大至453.4億美元，按年增2.5倍。分析認為，前期積壓訂單及醫療相關貨物出口增加，是4月出口超乎預期的原因，非外貿形勢好轉，商務部亦強調，企業仍面對削單及新訂單不足等困難。

明報記者 陳子凌

市場普遍認為，4月出口遠超預期，一方面因為前期因疫情而積壓的訂單延至4月交付，以及醫療物資出口顯著增加；另一方面是因為去年4月中國出口以美元計按年倒退2.7%，低基數因素造成一定影響。

澳新銀行高級經濟學家王蕊指出，據該行估算，4月電子相關產品出口按年增5.6%，主要是全球多國防疫期間，民眾在家工作及不出口，刺激電腦、屏幕顯示器及遊戲機等需求。此外，包括口罩材料在內紡織品出口也增加，提振整體出口。

醫療器材相關塑料產品出口增71.3%

海關數據顯示，包括口罩在內的紡織品4月出口額按年增56.2%；電腦和周邊相關的自動數據處理設備及零部件出口額增56.8%；與醫療器材相關的塑料產品出口額按年增71.3%；一定程度抵消衣履鞋襪、家具、玩具等出口減幅。另外，4月出口至主要國家地區上升，出口東盟升8.9%，出口美國升6.9%，出口日本增39.3%，相當部分原因與期內出口防疫用品有關。

不過，在市場原本預計有雙位數跌幅的前提下，中國4月出口卻有高單位數增長，與市場預期差距足足逾20個百分點以上；而且上星期公布的4月份PMI，當中新出口訂單指數插水12.9個百分點至只有33.5，與4月出口表現並不相符。

青島大學財富管理研究院院長易憲容未有回應4月出口數據是否存在水分，但他表示，PMI新出口訂單指數有一定滯後，此外，過去兩個月全球外貿被疫情打亂，難免有個別月份出現不尋常波動，總體而言，環球疫情未紓緩，以及中美貿易關係隨時再添變數，中國外貿前景仍然不樂觀。

易憲容：疫情打亂外貿 難免不尋常波動

商務部新聞發言人高峰昨日於例行記者會上強調，雖然4月外貿數據有改善，但仍然面臨較大下行壓力，從近期調研情况來看，企業依然面臨在手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流不暢等諸多困難。

上 / 下一篇新聞

李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
互聯互通WVR任內最大建樹
互聯互通WVR任內最大建樹
10年收近5億酬勞 未透露去向
10年收近5億酬勞 未透露去向
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬
百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
中國外儲增308億美元 6年最大
中國外儲增308億美元 6年最大
人行取消QFII額度限制
人行取消QFII額度限制
永利澳門首季蝕12億
永利澳門首季蝕12億
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際
張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
周顯：全港資金融機構逐個數
周顯：全港資金融機構逐個數
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快
仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
Wetland 第2期 最快下周開價
Wetland 第2期 最快下周開價
上月3676伙申預售 21個月新高
上月3676伙申預售 21個月新高
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位