將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴

指高院裁決存在法律觀點錯誤

科學園早年被指以特惠租金吸引數據中心營運商進駐工業邨，但部門營運商再以市價再分租給第三者。

新意網前年申請司法覆核，指科技園縱容包括數據中心運營商Global Switch等租戶，將廉價租得的物業違約分租，要求法庭下令科技園重新執行租約條款，惟今年3月被判敗訴，當時法官判辭提到，數據中心營運商只是向商戶提供所需設備，讓客戶可利用和接收商戶提供的數據服務，而非供客戶儲存設備，客戶在數據中心的位置內亦無自主權，因此並不存在分租關係，因此裁定新意網敗訴，並需支付訟費。

新意網今次重申其申訴理據，指將軍澳工業邨內部分數據中心營運商的營運模式，涉及分租或容許第三方佔用行為，將軍澳工業邨用地享有香港政府的大幅資助，科學園沒有採取充分合理措施以執行其租約條款，禁止該等營運商分租場地予第三方或容許第三方佔用場地，讓他們取得不公平的競爭優勢。