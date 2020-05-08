疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成

宏利香港昨公布今年首季業績，受惠於政府去年4月起推出的「扣稅三寶」項目，包括自願醫保（VHIS）及合資格延期年金產品（QDAP）等銷情強勁帶動，與去年首季比較，公司核心盈利增長10%至14億元，年度化保費等值銷售額增長21%至16億元，新做業務價值亦增長25%至10億元。

宏利香港強積市佔率32.7%

宏利香港又稱，截至去年底，公司在強積金可扣稅自願性供款（TVC）帳戶數目方面的市佔率超過30%，公司在今年3月底課稅年度結束前，很多強積金成員趕及開立TVC帳戶，單計3月的開戶數目，便創下自去年4月以來的單月新高。

季內，公司財富與資產管理總流入更錄得117億元新高，按年大幅增長60%，主要增幅涉及來自強積金個人帳戶及新僱主客戶的大額資產轉入，以及互惠基金業務的銷售增幅；季內按預計現金淨流入計算，宏利香港的強積市佔率為32.7%。

同日，其母公司宏利金融（0945）亦公布季績，首季核心盈利跌33.59%至10.28億加元；股東收入淨額按年減少40.44%至12.96億加元；首季年度化保費等值銷售額下降9%至16億加元；新做業務價值按年下降11%至5億加元。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，由於疫情繼續影響全經濟和資本市場，公司首季的營運狀况亦受到一定影響。宏利宣布，派發季度股息每股普通股0.28加元。該股昨收市升3.7%，報105.8元。