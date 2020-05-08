百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬

中國首季收入下跌45%

以地區分部計，集團在中國首季收入下跌45.4%，正常化EBITDA下跌69.3%。

集團解釋指，受惠於農曆新年，內地的銷量於今年1月首三周錄得強勁的表現，不過後來隨新冠肺炎疫情爆發，國內非主要商業活動例如夜生活場所在1月下旬至2月底幾乎停止活動，餐飲渠道活動非常有限，零售渠道需求亦大幅減少，僅電子商務錄得明顯增長。

集團預告，今年4月於中國的銷量將較去年同期減少約17%，同時多個合作伙伴於第二季度恢復至正常營運，隨着愈來愈多消費者恢復社交，相信業務會快速恢復。

首席執行官：中韓業務開始復蘇

百威亞太執行董事兼首席執行官楊克昨日於電話會議上表示，中國及韓國業務開始復蘇，業務自3月中起每周持續改善。

他表示，根據目前的改善步伐，雖然會因應不同渠道及省份而有差異，但整體對業務復蘇仍持樂觀態度。

楊克在接受路透社訪問時則提到，集團來自電商收入已經實現雙位數增長，在疫情期間，來自美團（3690）及阿里（9988）旗下餓了麼與盒馬等O2O渠道，儘管對總銷量的佔比仍相對較小，但來自相關渠道的收入達到三位數增幅。