經濟

百威：受累新冠肺炎 首季轉蝕4680萬

【明報專訊】受疫情拖累，百威亞太（1876）今年首季收入錄得9.56億美元，按年急挫39%；受累於新冠肺炎下銷量大減四成，導致正常化除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）下跌68%至1.71億美元，再加上融資成本淨額增加，期內錄得虧損為600萬美元（約4680萬港元），去年同期純利為2.59億美元（見附表）。百威亞太昨日曾跌逾4%，全日收報21.2港元，跌2.53％。

中國首季收入下跌45%

以地區分部計，集團在中國首季收入下跌45.4%，正常化EBITDA下跌69.3%。

集團解釋指，受惠於農曆新年，內地的銷量於今年1月首三周錄得強勁的表現，不過後來隨新冠肺炎疫情爆發，國內非主要商業活動例如夜生活場所在1月下旬至2月底幾乎停止活動，餐飲渠道活動非常有限，零售渠道需求亦大幅減少，僅電子商務錄得明顯增長。

集團預告，今年4月於中國的銷量將較去年同期減少約17%，同時多個合作伙伴於第二季度恢復至正常營運，隨着愈來愈多消費者恢復社交，相信業務會快速恢復。

首席執行官：中韓業務開始復蘇

百威亞太執行董事兼首席執行官楊克昨日於電話會議上表示，中國及韓國業務開始復蘇，業務自3月中起每周持續改善。

他表示，根據目前的改善步伐，雖然會因應不同渠道及省份而有差異，但整體對業務復蘇仍持樂觀態度。

楊克在接受路透社訪問時則提到，集團來自電商收入已經實現雙位數增長，在疫情期間，來自美團（3690）及阿里（9988）旗下餓了麼與盒馬等O2O渠道，儘管對總銷量的佔比仍相對較小，但來自相關渠道的收入達到三位數增幅。

上 / 下一篇新聞

李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案
互聯互通WVR任內最大建樹
互聯互通WVR任內最大建樹
10年收近5億酬勞 未透露去向
10年收近5億酬勞 未透露去向
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
港交所首季純利22.6億按年減13.3%
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
沛嘉孖展逾900億 超購384倍
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
疫情刺激 宏利香港首季核心盈利增一成
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
將軍澳數據中心覆核案 新意網提上訴
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
涉審計失職 會計師公會譴責兩會員
防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足
防疫帶動 內地上月出口增8% 商務部：企業仍面對削單新訂單不足
中國外儲增308億美元 6年最大
中國外儲增308億美元 6年最大
人行取消QFII額度限制
人行取消QFII額度限制
永利澳門首季蝕12億
永利澳門首季蝕12億
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
美新申失業救濟316.9萬 續回落 道指早段漲350點 納指今年跌轉升
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
滴滴出行首透露：網約車業務錄盈利
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
Neiman Marcus 連鎖百貨申破產保護
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張兆聰：光伏市場回暖 留意信義光能
張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際
張宗永：國產電子幣效應 亢奮多於實際
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
技術取勝：信義光能或於5元之上整固
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
倘再穿周一低位 港股跌勢確認
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
劉思明：科網股衝高乏承接 醫療器械受捧
周顯：全港資金融機構逐個數
周顯：全港資金融機構逐個數
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
譚新強：坐在怡和旗下美心咖啡店 思考鴉片戰爭的諷刺
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
湯文亮：因劈價消息賣樓 老友慘了
仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快
仲量聯行：低息環境與政策支持 倫敦樓價明年升勢料加快
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
OMA by the Sea首批實呎1.25萬 較去年初鄰盤貴15% 開放式戶388萬入場
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
話你知：每呎地價3343元 同系同區最低
Wetland 第2期 最快下周開價
Wetland 第2期 最快下周開價
上月3676伙申預售 21個月新高
上月3676伙申預售 21個月新高
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
盈翠疫市誕樓王 實呎20231元破頂
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位
凱龍瑞基金1.2億放售灣仔商廈車位