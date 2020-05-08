大摩叫買A股 稱中國經濟復蘇明朗化

不過，外資昨日淨流出A股31億元人民幣，是3月底以來最多。

維持A股「增持」評級

該行指出，美國不太可能再調高關稅，中國宏觀經濟不會受重大影響，而且中國在新冠肺炎疫情上有「先進、先出（first in, first out）」優勢。

另外，MSCI中國指數相對估值較新興市場吸引，中國社會更偏向電商、線上娛樂等保持社交距離的線上經濟，加上主權償債能力更強，看好MSCI中國指數可跑贏其他新興市場。

指美國不太可能再調高關稅

該行又指出，A股面對中美緊張局勢表現會較佳，因不易受美元兌人民幣匯率波動影響，加上外資持股比例較低，如情况惡化贖回風險亦較低，故看好A股多於ADR。

雖然有「魔笛」加持 ，但內地多個指數午後升轉跌，上證指數收市報2871點，跌6點或0.23%；深證成指收市報10,863點，跌19點或0.18%；創業板指數收市報報2106點，跌3點或0.16%。滬深股通亦錄得31.49億元人民幣淨流出，是3月23日以來最多。

港股方面，恒指昨日回落至24,000點水平以下，收市報23,980點，跌156點，截至昨晚9時15分，夜期低水81點；國指收市報9764點，跌43點。主板成交865億元，再回落至千億元以下。騰訊（0700）收市跌0.68%，收報407.2元，匯控（0005）及友邦（1299）亦微跌不足1%。