經濟

證監向聯洲前董事索賠 法院拒絕 法官：常引214條要求賠償不恰當

【明報專訊】在2007年因為捲入造假帳問題而爆煲，並被除牌的聯洲國際，證監會於2011年入稟控告公司多名董事，向他們追討高達21.3億元賠償，案件拖沓9年至昨日終於宣判，法庭同意判處時任聯洲董事黃偉光9年董事資格禁令，其餘兩人李嘉渝及植浩然則為6年；惟法官不同意要求3人賠償。法官指出，證監今次引用《證券及期貨條例》第214條要求三人賠償，他認為經常地引用該條條例去要求賠償並非適合做法，並認為應由清盤人決定是否向有關董事索賠較合適。

明報記者 陳偉燊

聯洲國際早年曾為股民熱捧的細價股之一，但是隨着該集團核數時被發現帳目有問題，甚至發現有資金被挪用，最終觸發財務困難，甚至引來商業罪案調查科介入調查，涉及騙款35億元。

證監9年前入稟追討21億

集團在2012年1月被除牌。證監會更自2011年起展開追究，引用《證券及期貨條例》第1b至d條，對集團兩名執行董事黃偉光、植浩然及集團副主席李嘉渝，提出檢控，要求賠償多達21.3億元，及取消三人的董事資格。

高院法官高浩文頒下判辭指，聯洲早年因為涉及開發逾5億元的承兌票據而未獲交易對手還款、進行多項複雜的策略性投資涉值逾6.5億元等項目，甚至透過連串系內交易最終將資金轉移離開集團，致出現應收款呆壞帳高達25.5億元，各董事理應承擔責任，因此要求取消涉案被告黃偉光等人的董事資格，不太具爭議。

3名前董事被判董事資格禁令

不過，在向每名董事索賠平均6.22億元方面，高浩文指不單遭遇多名涉事董事反對，同時對於證監引用《證券及期貨條例》第214條去追討賠償，高浩文認為條文是用於尋求最大公義，而非單追討賠償，認為做法可能不適當，認為宜交由清盤人確定向涉案各方追討是否具效益，並判證監會向有關董事追索賠償敗訴。

證監會過去10多年不時引用《證券及期貨條例》第214條入稟法院，並多以第1b至d條，意指涉案人因為涉及虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為；令人未能取得上市公司的業務或事務所有資料；甚至造成不公平損害，去入稟及尋求涉案董事作賠償。同時亦根據第2條，尋求法院指令涉事董事最長不能擔任董事15年。當中近年成功運用有關條例而獲勝訴的案例，非大凌集團（0211）一案莫屬，法院最終判定該集團創辦人兼主席張志誠夫婦賠償8500萬元。值得注意的是，當時大凌並未進入清盤狀態。

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