港交所首季純利22.6億按年減13.3%

投資盈轉虧之下，雖然港交所首季主要業務收入仍按年升19%至40.56億元，但收入及其他收益卻要跌6.5%至40.09億元。

滬深港通收入4.04億 季度新高

港交所昨日收報246.4元，跌2.76%。作為港交所主要收入來源，首季港股市場日均成交額達到1209億元，按年大升20%，使首季的交易費及交易系統使用費年增20.3%至17.94億元；而來自滬深港通的收入及其他收益更創下4.04億元的季度新高，按年飈74%，至於滬深港通的北向及南向交易，平均每日成交金額同樣創季度新高，分別達到780億元人民幣及216億元。

IPO數目冠全球 集資額排第4

另外，港交所今年首季亦有39間新公司上市，總集資額達144億元。儘管新冠病毒肆虐全球，港交所新上市公司數目仍高踞全球首位，首次公開招股的集資額亦位列全球第4。

因此，雖然期內現貨上市費收入因被沒收的首次上市費減少1100萬元，但上市公司數目上升使上市年費增加400萬元，抵消部分減幅。連同股本證券及金融衍生產品等的上市費，今年首季港交所總體上市費收入4.92億元，按年增8.6%。