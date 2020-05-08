10年收近5億酬勞 未透露去向

笑言未夠錢買足球隊

對於離任後去向，他笑言自己「如果更有錢一些」，就會收購足球隊。統計李小加自2010年上任至今，合共已收取逾2.1億元酬金，連同他去年沽出手上部分所得股份獎勵，金額接近4億元，同時目前他手上仍持有近50萬股港交所，市值約1.2億元。

李小加在去年薪金高達2684萬元，累計自2009財政年度上任以來，收取的酬金逾2.18億元。另外，港交所設有股權激勵計劃，向員工直接派發股份作為獎勵。李小加上任行政總裁後並未自行購入港交所股票，但上任多年累計獲贈港交所獎授約111萬股，在去年12月，李小加沽出65萬股，交易平均作價為256.53元，涉資1.67億元。目前，李小加手上仍持有49.9萬股港交所，以昨日收市價246.4元計，市值1.23億元。

李小加昨日見記者時曾3次被問到會否從政，他並未給出明確回答，更強調要在「正確的時間做正確的事情」。第三度被問及時，他無奈表示「可能你們（記者）覺得我的心臟很強大」。對於公布離任的時機，李小加也僅表示，是「跟着感覺走」。問及離任後何去何從，他表示，仍不清楚以後會做什麼，更笑稱，自己沒錢，如果更有錢一些，可以收購或組織球隊，希望可與碧咸比肩。

未否認從政 拒絕退休弄孫

然而，他直言，離任後不會過弄孫為樂的退休生活，同時補充，除非找到適合人選，自己才會提早離任。