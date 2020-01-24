經濟

互聯互通WVR任內最大建樹

【明報專訊】李小加自2010年由前任行政總裁周文耀手中接棒，雖然港交所（0388）在周文耀在任7年間，港股市場交投暢旺，新股集資額於屢創佳績，但任內措施和方向主要仍集中於本地市場。李小加上任後，推行的改革更加積極大膽，例如上市改革引入同股不同權（WVR）就掀起不少爭議，他亦銳意將港交所進一步國際化，但兩大焦點收購倫敦金屬交易所（LME）及倫敦交易所，一宗被指失敗收購，另一宗則收購失敗。

國際收購效果欠佳

李小加任內兩項最大改革，要屬實現互聯互通，以及引入WVR架構公司，間接引大型中概股回流。互聯互通的前身「港股直通車」，早在2008年已經在市場談論，但其後爆發金融海嘯、A股急挫令討論暫停，最終在李小加上任後重提，至2014年中港兩地再度拉鋸一段時間，滬港通才最終「通車」，其後成交額更飛速成長。

至於同股不同權改革，亦幾乎貫穿李小加的大半任期。阿里巴巴（9988）於2013年秘密接觸港交所探討在港上市，引發市場討論香港是否應該接納WVR架構公司的討論，其間李小加一直竭力推動改革，雖然市場初期極力反對，其間證監會亦曾表態反對，但他一直鍥而不捨，甚至曾提議另設新板供WVR上市，最終在港府支持下，在2019年成功推動上市改革，除WVR外，更乘勢引入不盈利生物科技股及大中華區公司第二上市，阿里亦在去年回港上市。

力撐WVR 稱同股同權非普世真理

此外，李小加一向不吝撰文評價市場及政情，10年間爆出不少「金句」。不過有時「惹火」言論，如阿里巴巴棄港投美後，他曾指「同股同權」並非「普世真理」，在本港也未完全執行。更大膽以港交所為例，指無論港府持股如何，均有權任命6名非執董及董事會主席。另一趣聞，則無疑屬他曾稱「中國股市是世界上最安全、最透明、最扁平、最民主的市場」。至今「A股最透明」一說，也被網民津津樂道。

相關字詞﹕阿里巴巴 同股不同權 互聯互通 港交所 李小加

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