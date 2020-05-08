經濟

李小加不續約 明年離開港交所 傳史美倫有意換人 曾預告研繼任方案

【明報專訊】港交所（0388）昨日突然公布，行政總裁李小加已通知董事會，在合約屆滿後不再續約，意味他將於明年10月離任。惟他昨日提到，若找到合適繼任者，董事會又傾向早日交接，願意提早卸任，似乎暗示未必會完成餘下18個月任期。事實上，港交所主席史美倫年初已曾透露正籌劃「全面的繼任方案」，有市場人士就認為，李小加今次退任或與史美倫有意換人有關。

明報記者 馬迪帆

港府昨日發出新聞稿，感謝李小加10年來對香港金融市場發展作出的傑出貢獻。特首林鄭月娥則在fb帖文，透露她是競選行政長官時認識李小加，指他「能言善辯，說服力强，也很風趣」，感謝他在香港金融發展的努力。

林鄭fb致謝 讚「能言善辯又風趣」

港交所表示，史美倫與兩名董事洪丕正及阿博巴格瑞組成委員會，現時已開始在全球範圍內遴選新任行政總裁。史美倫表示，自己此前也曾有份聘任李小加，對此次的選拔工作有信心。

早在今年1月達沃斯論壇上，史美倫曾經透露正籌劃港交所全面的繼任方案，指不僅限於行政總裁李小加。不過，史美倫昨日在業績發布會上表示，今次是李小加決定不再續約，董事會尊重其選擇。

她同時表示，因為李小加提出離任的時間較早，因此董事會尚未啟動決定是否續約的程序。她又強調，李小加離任與「港倫聯姻」破裂一事毫無關係，指收購成敗均有可能。

楊金隆涉貪案被指為導火線

不過，有市場人士透露，史美倫前年重回港交所出任主席後，是有意在行政總裁上換人，原因眾說紛紜，但有指去年港交所上市部前高層楊金隆涉貪受查一事是重要導火線。去年5月上市部首次公開招股審查前聯席主管楊金隆辭任，其後爆出他涉及收受利益「不當審批」新股上市，而且為時超過兩年，今年廉署更正式落案起訴楊金隆及另一金融界人士林楚華，成為交易所近年最大醜聞。

至於李小加的接任人選方面，史美倫昨日未正面回答選拔標準，只表示相信每家公司條件均大同小異，包括要有效率、精力充沛及人脈廣泛等。

她續指出，將會同時考慮外部及內部招聘，亦不拘於是海外人士，香港人還是內地人。

Webb料繼任人WVR立場相似

多年前曾任港交所獨董的David Webb表示，下任CEO的選拔從內部提拔、外部聘請均有可能，但基本可以確定，在同股不同權（WVR）事宜上，港府將會傾向於選擇與李小加立場相似的人。Webb認為，在李小加在任期間，政府背後對其給予不少支持，無論在推動WVR上，抑或是傾向於不對港交所施加額外監管上。他表示，未來不認為這一趨勢將會因新人選而出現改變。

相關字詞﹕續約 楊金隆 行政總裁 史美倫 李小加 港交所

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