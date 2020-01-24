嘉湖兩房實呎12315元 今年新高

中原副區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊6期7座高層F室，實用面積441方呎，2房間隔，附有簡單裝修，原業主早前叫價538萬元放盤，經議價後微減3萬元，並以535萬元沽出，實呎12,315元，成交價為同類戶型今年最高，呎價更創屋苑今年新高。原業主2007年102萬元購入，持貨約13年，帳面賺433萬元或4.2倍。

太古城2房則王1300萬今年新高

至於龍頭屋苑鰂魚涌太古城，新近亦錄得2房則王易手勁賺個案。市場消息稱，太古城5月暫錄得9宗成交，其中太古城天星閣高層A室，實用面積580方呎，2房則王間隔，享海景，附裝修，最新以1300萬元獲用家承接，為屋苑同類單位今年最高，實呎22,414元。原業主2002年6月265萬元買入，帳面獲利1035萬元或3.9倍。

另外，元朗區本月不足一周已錄約52宗成交，相等於上月全月逾170宗的三成。區內半新盤溱柏新近有開放式單位以443萬元易手，造價較今年初同類貴8%。

中原副區域營業經理王勤學表示，溱柏10座中層K座，實用面積301方呎，開放式間隔，以443萬元沽出，實呎14,718元。原業主2017年5月以388萬元購入，持貨剛滿3年，屬額印鬆綁成交，帳賺55萬元或14%。同類單位9座中層F室，實用面積同為301方呎，曾於今年2月以410萬元易手，實呎13,621元，意味最新成交價已較今年初升約8%。溱柏本月暫錄7宗成交，平均實呎13,393元。