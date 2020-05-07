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紅山半島洋房實呎首破4萬大關

【明報專訊】近日樓市轉趨暢旺，除一手市場錄得多宗大額買賣外，老牌二手豪宅屋苑亦錄高價成交，其中大潭紅山半島一幢洋房，便以實呎4.1萬元售出，為屋苑呎價首度升穿4萬元，成交價亦為屋苑近年新高。

雙號屋1.23億沽 8年升近四成

市場消息稱，上述成交單位為紅山半島松柏徑雙號屋，實用2985方呎，最新以1.23億元易手，實呎41,206元，以呎價計為屋苑新高，並首次突破4萬元大關。原業主則於2012年以9000萬元購入，持貨8年帳面獲利約3300萬元，賺幅約36%。事實上，紅山半島交投不多，撇除上述成交，二手市場今年僅兩宗買賣，且同為分層戶。屋苑過往不乏名人業主，補習天后Amanda Tann陳如敏去年12月便以2750萬元連車位購入屋苑3座中層B室分屬戶，單位實用1013方呎，實呎27,147元，原業主2015年以約2186萬元購入，持貨4年，帳面獲利564萬元或25%。

騰訊高層2.7億「買殼」購淺水灣大宅

另方面，南區豪宅向來有不少名人聚居，去年第三季以約2.7億元「賣殼」（公司轉讓形式）售出的淺水灣道56號一個相連戶，雖然由海外註冊公司持有，不過，新買家近日把物業進行抵押，令其身分曝光，新買家為騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Gordon Mitchell。物業實用5076方呎，連1544方呎平台，實呎約5.3萬元。物業由霍英東兒子霍文遜或有關人士於2006年以4565萬元購入，現帳面獲利約2.24億元或4.9倍。

倚巒呎租不足百元 低年半前17%

不過，超級豪宅租金仍回落，中原高級區域營業董事李卓雄表示，山頂倚巒雙號屋，實用3581方呎，4房3套間隔，附設豪華裝修，享全維港景，設特大停車庫，可泊6輛私家車，最新以35萬元租出，實用呎租97.7元。業主2012年12月以2.85億元買入，租金回報1.5厘。李補充，倚巒向來甚少租盤，上述單位業主亦一直自住，屋苑對上一宗租務成交為2018年10月。據悉當時已故收租大王倫志炎兒子、永倫集團主席倫耀基持有的倚巒單號屋，以28萬元租出，實用2378方呎，呎租約118元，即最新呎租較一年半前跌約17%。

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