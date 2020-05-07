匯璽銀主盤1140萬沽 兩年跌近三成

上述匯璽II銀主單位，位於5B座中層K室，實用468方呎，兩房間隔，原由具內地背景業主於2018年以1553萬元買入，惟3月份由銀主開價1238萬元放售，市場消息稱，單位最新以1140萬元售出，較銀主最初叫價減價98萬元或8%，實呎24,359元。

原業主於2018年以1554萬元購入，現貶值414萬元或27%。事實上，該組業主持有的何文田天鑄5座低層B室，實用1300方呎，就以2720萬元售出，較去年12月叫價3600萬元低880萬元，實呎20,923元，創屋苑二手呎價新低，惟仍獲利離場。

御葡萄雙號屋12年實蝕逾百萬

另方面，新界洋房再錄蝕讓成交。中原區域聯席董事龍智烽表示，元朗葡萄園二期御葡萄雙號屋，實用面積1610方呎，連私人花園及天台，3套房間隔，早前叫價1800萬元放盤，剛減價52萬元或3％，以1748萬元沽出，實呎10,857元。原業主2008年以1769萬元購入，持貨12年，帳面蝕約21萬元或1.2％，連同入市稅項及雜費計，料實蝕逾100萬元或6％。