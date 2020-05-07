柏傲灣實呎首破3萬 貴絕荃灣分層 破年半前紀錄 頂層4房戶3281萬沽

明報記者 張允亭

柏傲灣2017年初推售，至2018年底正式入伙，近月餘貨單位銷售步伐加快，繼剛過去周日沽出一伙3房海景戶後，位於1A座57樓D室，單位實用面積1042方呎，屬4房套間隔，昨以3281.1萬元成交，實呎31488元，創荃灣分層呎價新高，對上紀錄為柏傲灣另一個海景高層戶，於2018年9月樓市高峰期所錄得，該成交當時更打破同區屋苑海之戀．愛炫美所創下的呎價紀錄。亦即意味柏傲灣現時在疫情下錄得的呎價，為荃灣區分層戶首度升破3萬元，甚至高於2018年高峰期間的紀錄。柏傲灣至今累沽982伙，佔項目逾99%，住宅單位及車位合共套現逾103億元，而全盤至今僅尚餘1伙海景戶待售。

峻源再沽5伙 單日吸金2.56億

同樣已屆現樓、並以海景為賣點的中信泰富馬鞍山峻源，日前一日連沽18個單位後，昨再沽出5伙，單日吸金2.56億元，即平均每伙涉5120萬元。據項目成交紀錄冊顯示，5伙分別位於第1座及第2座，成交價由3530萬至7698萬元不等。其中，第2座23樓A室，實用面積2379方呎，屬4房3套連工作室間隔，連223方呎平台、2116方呎天台，設私家升降機大堂，1層僅設1伙，以7180萬元成交，實呎30,181元。

與此同時，內房保利置業（0119）啟德龍譽昨日沽出位於5座5、6樓的C51室，實用面積1318方呎，連559方呎天台，屬低座天台複式四房特色戶連兩間儲物房，最新以4960萬元易手，實呎37,633元，售價及呎價均為項目低座特色戶新高，項目由周一起連續三日共沽5伙。

利奧坊‧曦岸涉488伙 1房佔六成

疫情稍和，「限聚令」放寬下，多個發展商部署推售新盤，其中恒地（0012）公布，旗下大角嘴利奧坊三期住宅項目命名為利奧坊‧曦岸，屬舊契項目，位於大角嘴福澤街38號，共提供488個單位。恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊‧曦岸提供的戶型由開放式至3房，當中以1房戶為主打，佔全盤近六成；開放式單位佔約三成；2房及3房戶合共佔逾一成。項目預計關鍵日期為2021年10月31日，即樓花期長約17個月。