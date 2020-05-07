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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：4至8是一小步 政策是一大步

【明報專訊】有老友問我是否認識特首林鄭月娥，我星期一撰文叫政府如果打算放寬限聚令，就要早一些公布，因為星期六日，不少人要慶祝母親節，無論開酒樓食肆或者打算慶祝母親節的人，早些知道結果可以早點打算。星期二林鄭就宣布放放寬限聚令，食肆同枱由4人增至8人，我話千祈唔好將功勞畀我，我成日講政府增加供應，樓價就唔會飈升，但政府睬我都儍。

我認為今次最大功勞應該是袁教授同何醫生，他們同意政府放寬限聚令，不少人認為他們搶了政府功勞，我不同意；我認為他們是替政府孭鑊，大家想一想，放寬限聚令之後確診急升，市民會怪誰？

早些知放寬限聚結果 可以早點打算

今次政府從善如流，早一點公報放寬限聚令，這雖然是一小步，但對於香港政府來說是一大步，由限奶令的成功開始，政府推出過不少措施來壓抑樓價措施，包括SSD等額外印花稅辣招，以及9次逆周期措施，但從來沒有打算過撤銷那些辣招，無論地產界和物業代理界怎樣哀求，政府都沒有一個比較肯定答覆。今次政府放寬限聚令雖然是一小步，但對於政府施政來說是一大步，所以，千祈唔好睇小今次放寬限聚令，更加要利用今次政府改變施政心態從而要求放寬辣招，即使不是全部，局部放寬也是可以接受。

樓市辣招 政府應定期檢討

當政府最初推出辣招時，地產界沒有做一件事，就是要求政府定期檢討，一年好，兩年又好，一定要有一個時間，好似今次的14天限期一樣。當時如果情况沒有改善，樓價仍然上升，供應仍然不足，再延期一兩年，將壓力交給政府；當期限到的時候，政府要延期必定要解釋樓價點解仍然上升，供應點解仍然不足。有期限官員一定會努力解決問題，沒有期限，在官員們心裏任何問題都不是問題，所以連回應都費事。

因此，我認為業界首先要求政府，在一年或兩年檢討現行遏抑樓市措施，我相信政府不會拒絕。老實說，如果不是有14天限期，政府根本不會放寬限聚令，不過無論如何，4至8是一小步，政策是一大步。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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