周顯：一山難藏兩隻母老虎

要知道，她在女人中是數一數二的架勢堂人物，另一位「女強人」雖然也很強，但級數不過是數一百數二百的水平，和她差天共地。但我想起一山不能藏二雌虎這句話，心裏忍不住笑了。

賭城最頂級紅酒 全屬濫竽充數

食飯時說起紅酒，她說，在拉斯維加斯，最頂級的紅酒全部是假酒，當然不是甲醇酒，而是Lafite 2005扮82之類，總之是幾千蚊支扮十萬八萬一支那種啦。

「拉斯維加斯最貴的酒，都是請大客飲的，既然是請，客人不用花錢，那就沒資格投訴了。」她說：「客人贏錢，飲什麼都開心啦，客人輸錢，就算投訴喝了假酒，驚動了老闆，也可以說是他輸了撒賴，總之一定有辦法解決。」

所以，拉斯維加斯負責入酒的品酒師，個個發到盤滿缽滿，身家億億聲，不在話下。至於澳門的賭場究竟有沒有承繼這「優良」作風，應該沒有吧。

我笑說：「其實就算是我的朋友飲過的Lafite 82，已經超過了它的總產量，邊得咁多酒吖。所以，飲Lafite 82，不過是自欺欺人。」

因此，照我認為，幾千元一支的酒最抵飲，再貴的，除非是非常可靠的收藏家，唐英年之類，又或者是不用付錢，否則還是不飲為妙。

[周顯 投資二三事]