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劉思明：騰訊受制近期高位 消費股受捧

【明報專訊】內地A股復市，先跌後回升，帶動港股做好，恒指重上兩萬四關口及20天線。不過，正如昨天指出，恒指仍維持約23,500至24,600點區間，且向下突破機會大，宜趁高減磅。此外，今年3月以來領漲、甚至可以追溯至去年10月已持續跑贏恒指的騰訊（0700），近日受制於約417元高位，其未突破前，恒指向上走出區間機會不大。

騰訊未突破 恒指難走出區間

恒指昨近平開後向上，早市於兩萬四附近爭持，午後升幅擴大，最多升366點、高見24,235點，收報24,137點，升268點或1.13%；國指升幅一樣，恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.74%、0.98％，中型股表現強勁。大市成交1096億元，相比周二回升超過五成半，惟低於60天平均半成多，反映滬深港通恢復交易，令交投回穩但轉旺。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率78比22，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為73比27，大市普遍向好，買盤動力較佳及積極。本報數據庫追蹤的30個行業，航空及相關、農業及水務下跌，跌幅不足0.5%，其他都是上升；整體有超過四成的升幅超過1.5%，跑贏恒指。科技器材升近4%表現最強，軟件服務、工業升近3%，其次環保及新能源、博彩及消閒、食物飲品等升逾2%，各有八九成股份上升。

舜宇短線或上試120元

中芯（0981）表現矚目，股價急升一成，成交亦激增至49億元，僅次騰訊；公司計劃科創板上市的消息，令其他科網股也惹來憧憬炒作。華為首季於內地智能手機出貨量上升，期內市場出貨量跌近兩成，加上小米（1810）紅米小金剛系的新作暢旺，進一步推高消費電子部件股。舜宇（2382）昨有初步扭轉4月初以來調整趨勢，短線有望上試120元，但除非可以升破阻力，否則仍處年初以來跌勢。

相比下，消費類股份走勢更強，昨天再有股份升穿4月份收市高位。繼昨天提到的餐飲、食品股九毛九（9922）、維他奶（0345）、H&H（1112），昨天華潤啤（0291）、海底撈（6862）、頤海（1579）突破高位4月份收市高位，而服飾李寧（2331）、波司登（3998）、汽車吉利（0175）、廣汽（2238）也破位而上，買盤強勁。

潤啤海底撈宜吸不宜追

儘管消費股強勢受捧，但仍有分野，如頤海、李寧於3月急彈走出谷底，率先獲得青睞；至於潤啤、海底撈則逐步做好，剛剛扭轉中線跌勢，並已逼近重要阻力，宜吸不宜追（詳看《技術取勝》）。

[劉思明 數據尋寶]

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