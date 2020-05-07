經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：訂單料強勢復蘇 中國建築看俏

【明報專訊】恒指昨升268點，收報24,137點，成交金額1095億元。美股及A股向好，港股連續兩日回升，美團（3690）破位向上，阿里巴巴（9988）亦終於止跌。全球股市調整後反彈，仍離不開高位區間波動，相信要納指向上破位才能有轉變。

美股繼續強勢，但周二尾市出現顯著回吐，道指由升逾400點收窄至133點，納指100指數9000點關口得而復失，仍未擺脫8500點至9000點關口區間。要留意長債息開始見少許上升壓力，資金沒有流向債市，金價也在1700美元水平爭持，面對中美關係惡化，市場沒有擺出避險的姿態。

可吸納天量發債 市場暫無流動性問題

除了避險需求，債息拒絕回落或與發債量飈升有關。單是美國財政部第二季就計劃發債達3萬億美元，自從聯儲局表明會支持後，美國投資級企業發債金額出現爆炸性增長，3月、4月分別達2533億和2618億美元，後者按年增長78.1%，甚至4月份垃圾債發行額也升了10倍。供需失衡或會掩蓋了避險需求，但從另一角度看，天量發債順利完成，若全由自由市場承接，意味信貸市場運作非常暢順，資金充裕；若是聯儲局參與，也有利市場流動性。對企業而言，雖然負債飈升，但短期資金鏈不再有問題，也是好事。

A股復市表現強勁，中芯（0981）計劃到科創板上市，計劃發行不超過16.86億股的新股份，集資所得用於12英吋晶片SN1項目。消息引爆A股科技股急升，科創板單日增加逾1100億元市值。中芯雖然技術落後於日韓台一大段距離，但已是中國內地的龍頭之一。面對美國加強收緊科技出口限制，台積電向中國出口也受限，中芯成了中美摩擦的贏家。

但要留意，內地半導體股份3月、4月期間跌到四腳朝天，主因是全球停工、終端需求又大減，多種半導體出現庫存積壓的現象。但近日突然異動，在五一長假前突然炒上，長電科技、韋爾股份、晶方科技、通富微電都是如此，可能是憧憬全球產業鏈正常化，但也可能是春江鴨已炒作中芯回歸A股。

假前或有春江鴨炒作中芯回A

除了半導體股，昨日手機設備股、汽車、消費、餐飲等股份都強勢，疫情受惠的在線教育、互聯網醫療則見沽壓。一直偏強的水泥股下跌，但基建股表現不錯，中鐵（0390）及中交建（1800）均升逾2%。長假期前中國證監會、發改委聯合發布《關於推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點相關工作的通知》，正式明確以「公募基金+ABS」的結構率先作為中國標準化REITs的形態。《通知》指出在資產類型上優先支持基礎設施補短板行業，包括倉儲物流、收費公路、各類市政工程，以及特定類型的產業園區等。若地方政府能將資產以公募REIT形式發行盤活資金，也能為基建找到新的資金來源。

此外，昨晚國常會指示在年初已發行地方政府專項債1.29萬億元人民幣基礎上，再提前下達1萬億元人民幣專項債新增限額。面對經濟下行壓力，中央堅持不以政策刺激房地產和汽車消費，僅以加強基建去托底，這似乎是中央已確立的方向。中鐵及中鐵建（1186）相對較強，始終鐵路投資水分較少，跟地方政府財政關係不大。另一可留意的是中國建築（3311），集團指4月份內地工程和招標已回復正常，料第二季可望強勁復蘇。隨着港澳兩地政府加大開支刺激經濟，在香港市佔率極高的中國建築也可看高一線。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

低息效應 沛嘉問鼎今年凍資王 兩日借出758億 孖展息僅1至2厘水平
低息效應 沛嘉問鼎今年凍資王 兩日借出758億 孖展息僅1至2厘水平
短期拆息兩年低 銀行紛減存款息
短期拆息兩年低 銀行紛減存款息
閱文為「霸權合同」闢謠 股價彈7%
閱文為「霸權合同」闢謠 股價彈7%
港首季食肆收益 按年跌31%
港首季食肆收益 按年跌31%
彭博：中國考慮今年不設增長目標
彭博：中國考慮今年不設增長目標
中芯擬科創板上市 股價飈逾一成 憧憬加快提升技術 配合供貨華為
中芯擬科創板上市 股價飈逾一成 憧憬加快提升技術 配合供貨華為
美股拖累 恒指夜期大低水
美股拖累 恒指夜期大低水
英稅率不似預期 長建：不利影響涉14億
英稅率不似預期 長建：不利影響涉14億
匯控傳要求司法接管星油商
匯控傳要求司法接管星油商
康宏人事部黃雪輝：曹貴子是老闆 須請示執董薪金
康宏人事部黃雪輝：曹貴子是老闆 須請示執董薪金
港視上月交易額按月跌7％ 發言人：拓電子錢包 屬初步概念
港視上月交易額按月跌7％ 發言人：拓電子錢包 屬初步概念
阿里購星安盛保險大廈五成權益
阿里購星安盛保險大廈五成權益
恒大4月銷售額回款創新高
恒大4月銷售額回款創新高
港去年發203億綠債 按年跌5%
港去年發203億綠債 按年跌5%
迪士尼上季盈利挫91％ 樂園ESPN電影業務齊冰封
迪士尼上季盈利挫91％ 樂園ESPN電影業務齊冰封
財務總監：港迪園短期前景不看好
財務總監：港迪園短期前景不看好
「小非農」職位減2020萬 歷來最差
「小非農」職位減2020萬 歷來最差
沙特油產將減至每日600萬桶
沙特油產將減至每日600萬桶
劉宇亮：小心低油價對資金鏈影響
劉宇亮：小心低油價對資金鏈影響
李曉佳：中概股來港：回家潮還是逃亡潮？
李曉佳：中概股來港：回家潮還是逃亡潮？
趙海珠：倘非農數據差 美元兌日圓恐失106
趙海珠：倘非農數據差 美元兌日圓恐失106
技術取勝：中芯有望上試18元
技術取勝：中芯有望上試18元
劉思明：騰訊受制近期高位 消費股受捧
劉思明：騰訊受制近期高位 消費股受捧
周顯：一山難藏兩隻母老虎
周顯：一山難藏兩隻母老虎
湯文亮：4至8是一小步 政策是一大步
湯文亮：4至8是一小步 政策是一大步
柏傲灣實呎首破3萬 貴絕荃灣分層 破年半前紀錄 頂層4房戶3281萬沽
柏傲灣實呎首破3萬 貴絕荃灣分層 破年半前紀錄 頂層4房戶3281萬沽
白石角3盤入伙 雲滙首開現樓會所
白石角3盤入伙 雲滙首開現樓會所
匯璽銀主盤1140萬沽 兩年跌近三成
匯璽銀主盤1140萬沽 兩年跌近三成
紅山半島洋房實呎首破4萬大關
紅山半島洋房實呎首破4萬大關
嘉湖兩房實呎12315元 今年新高
嘉湖兩房實呎12315元 今年新高
中環中心呎租55元 4年新低
中環中心呎租55元 4年新低
東方匯理Owens Thomsen：實質負利率持續10年 利樓市
東方匯理Owens Thomsen：實質負利率持續10年 利樓市
金融從業員在家工作成趨勢 甲廈租金料受壓
金融從業員在家工作成趨勢 甲廈租金料受壓