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經濟
2020年5月7日星期四
技術取勝
投資策略
低息效應 沛嘉問鼎今年凍資王 兩日借出758億 孖展息僅1至2厘水平
短期拆息兩年低 銀行紛減存款息
閱文為「霸權合同」闢謠 股價彈7%
港首季食肆收益 按年跌31%
彭博：中國考慮今年不設增長目標
中芯擬科創板上市 股價飈逾一成 憧憬加快提升技術 配合供貨華為
美股拖累 恒指夜期大低水
英稅率不似預期 長建：不利影響涉14億
匯控傳要求司法接管星油商
康宏人事部黃雪輝：曹貴子是老闆 須請示執董薪金
港視上月交易額按月跌7％ 發言人：拓電子錢包 屬初步概念
阿里購星安盛保險大廈五成權益
恒大4月銷售額回款創新高
港去年發203億綠債 按年跌5%
迪士尼上季盈利挫91％ 樂園ESPN電影業務齊冰封
財務總監：港迪園短期前景不看好
「小非農」職位減2020萬 歷來最差
沙特油產將減至每日600萬桶
張兆聰：訂單料強勢復蘇 中國建築看俏
劉宇亮：小心低油價對資金鏈影響
李曉佳：中概股來港：回家潮還是逃亡潮？
趙海珠：倘非農數據差 美元兌日圓恐失106
技術取勝：中芯有望上試18元
劉思明：騰訊受制近期高位 消費股受捧
周顯：一山難藏兩隻母老虎
湯文亮：4至8是一小步 政策是一大步
柏傲灣實呎首破3萬 貴絕荃灣分層 破年半前紀錄 頂層4房戶3281萬沽
白石角3盤入伙 雲滙首開現樓會所
匯璽銀主盤1140萬沽 兩年跌近三成
紅山半島洋房實呎首破4萬大關
嘉湖兩房實呎12315元 今年新高
中環中心呎租55元 4年新低
東方匯理Owens Thomsen：實質負利率持續10年 利樓市
金融從業員在家工作成趨勢 甲廈租金料受壓
技術取勝：中芯有望上試18元
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【明報專訊】潤啤料調整回試37元（圖）
福萊特上望5.6元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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