趙海珠：倘非農數據差 美元兌日圓恐失106

美國周二公布的服務業採購經理指數錄得的收縮速度為自2009年以來最快，同期非製造業指數雖然好過市場預期，但仍由52.5下跌至41.8，加上工廠訂單大幅下跌等，市場對周五的非農數字不表樂觀。美元兌日圓已經跌破106.90支持，若明顯失守106.40，匯價或會下試關鍵支持位105.00至105.30。

英鎊1.2650有明顯阻力

英倫銀行將於今天稍後時間舉行議息會議，預料未必會有重大的政策宣布，但為避免對英國政府債券收益率造成壓力，我們預期央行或會明示未來將有進一步的刺激措施。我們最近下調了英國今年的增長預測至-6%，預期到2021年經濟增長才會逐步回穩。

除了新型冠狀病毒爆發第二波疫情的風險外，我們亦關注英國與歐盟的脫歐協議在今年底前的過渡期間，前景或會轉趨黯淡。技術上，英鎊兌美元在1.2650有明顯阻力，匯價似乎正於頸線1.2245建立雙頂，若失守頸線或會回調至1.2000。

利率不變 澳元待反彈信號

至於澳洲儲備銀行表示，在就業取得充分進展及有信心通脹可持續達標前都不會調升利率，取而代之央行會加大買債規模，並為支持就業、勞工收入及商業活動作一切準備。技術上， 澳元兌美元在3月並無跌穿月線圖中環球金融危機的低位0.6004，對匯價起到一定的支持作用；若匯價能升至3月份高位0.6685，同時亦是200天線所在，其反彈力度將會很大，並且亦是紓緩長達兩年下行壓力的早期信號，若能升至上述高位，澳元兌美元隨後的阻力將會是去年12月高位0.7031。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]