李曉佳：中概股來港：回家潮還是逃亡潮？

中美關係惡化 早走早着

有投行朋友曾對筆者說,選擇不同地方上市因素很多,但估值必然是最重要考慮。美國是科技股的殿堂,估值只比瘋狂的A股市場為低,因此過去必然是中資科技股海外上市的首選;京東、網易眼下似無迫切集資需求,如果僅歸因於阿里的成功經驗、港交所游說能力高強,就在這裏申請回歸上市,又似乎很難說得通。因此市場上已有不少人談論,是否因為中美角力形勢愈發波譎雲詭,一眾企業尋求後路是愈早愈好。

事實上,去年中美貿易戰鬧得沸沸揚揚,美國總統特朗普曾威脅要將所有中概股除牌,當時大家只視為侵侵又一狂人狂語,但至今年初新冠肺炎登場,中美似乎正逐漸演變成一場新冷戰;再難以置信的事,過去一年多亦陸續成真,作為企業老闆,誰又敢打賭自己一定不會成為下一個中興、華為,被拿來開刀?

企業怕成下一個中興華為

觀乎中資與美國資本市場的關係發展,亦曾有過不短的蜜月期,因對資本市場而言,中資是一疊疊的鈔票,吸引他們上市及交易利益重大,以最近正在籌備美國上市、雷軍旗下金山雲為例,就已是美國年初至今最大的IPO。回溯最早到美國上市一批公司如百度、網易、巨人網絡等,「中國故事」都頗受投資者歡迎;不過,在2011年渾水研究(Muddy Waters)為首的沽空機構崛起,令不少中資民企假帳問題曝光,逐漸在投資者心底埋下一個對中資公司財務可靠度的問號。

而在近期的中美政治風暴中,瑞幸咖啡的造假事件似乎更成為中概股的一個「樣板」,美國證交會(SEC)與審計監管機構會計監督委員會(PCAOB)4月底發文警示投資者新興市場風險;至5月初就有傳聞,白宮部署撤回政府僱員養老金對世界指數的投資(此基金規模達500億美元),同樣是為免投資包括中興在內的中國公司。

其實無論有多少中資公司造假,甚至是否真的造假,在這個局勢中並非最重要,誠如PCAOB所說,「因中國採取的立場,我們無法監督大陸及香港的PCAOB註冊公司(Positions taken by Chinese authorities impede our ability to oversee PCAOB-registered audit firms in mainland China and Hong Kong)」,目前中美關係下,很難想像中國願意給美國查探自家公司底細,而這個缺陷一日未能消解,一日也有可能成為驅逐中概股的理由。

美無法審查中資 才是排擠原因

出自中資公司字節跳動的tiktok近年風靡美國,亦多次被美國官員提出質疑,公司去年仍在港、美間來回挑選上市目的地,但至近期似乎再無消息,可能張一鳴也正在思考這個中美死結。總之,要說京東、網易在港上市是「回家」實在是太溫馨,或許叫「逃亡」會比較合適。

