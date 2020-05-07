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李曉佳：中概股來港：回家潮還是逃亡潮？

【明報專訊】京東、網易兩大巨頭近日接連傳出申請在港上市，距離各大中國科網龍頭在港交所（0388）聚首一堂估計不遠。港交所行政總裁李小加曾形容阿里（9988）去年回歸香港上市為「回家」，不過這個逐漸擴大的「回家」潮，卻可能是情不由己。

中美關係惡化 早走早着

有投行朋友曾對筆者說，選擇不同地方上市因素很多，但估值必然是最重要考慮。美國是科技股的殿堂，估值只比瘋狂的A股市場為低，因此過去必然是中資科技股海外上市的首選；京東、網易眼下似無迫切集資需求，如果僅歸因於阿里的成功經驗、港交所游說能力高強，就在這裏申請回歸上市，又似乎很難說得通。因此市場上已有不少人談論，是否因為中美角力形勢愈發波譎雲詭，一眾企業尋求後路是愈早愈好。

事實上，去年中美貿易戰鬧得沸沸揚揚，美國總統特朗普曾威脅要將所有中概股除牌，當時大家只視為侵侵又一狂人狂語，但至今年初新冠肺炎登場，中美似乎正逐漸演變成一場新冷戰；再難以置信的事，過去一年多亦陸續成真，作為企業老闆，誰又敢打賭自己一定不會成為下一個中興、華為，被拿來開刀？

企業怕成下一個中興華為

觀乎中資與美國資本市場的關係發展，亦曾有過不短的蜜月期，因對資本市場而言，中資是一疊疊的鈔票，吸引他們上市及交易利益重大，以最近正在籌備美國上市、雷軍旗下金山雲為例，就已是美國年初至今最大的IPO。回溯最早到美國上市一批公司如百度、網易、巨人網絡等，「中國故事」都頗受投資者歡迎；不過，在2011年渾水研究（Muddy Waters）為首的沽空機構崛起，令不少中資民企假帳問題曝光，逐漸在投資者心底埋下一個對中資公司財務可靠度的問號。

而在近期的中美政治風暴中，瑞幸咖啡的造假事件似乎更成為中概股的一個「樣板」，美國證交會（SEC）與審計監管機構會計監督委員會（PCAOB）4月底發文警示投資者新興市場風險；至5月初就有傳聞，白宮部署撤回政府僱員養老金對世界指數的投資（此基金規模達500億美元），同樣是為免投資包括中興在內的中國公司。

其實無論有多少中資公司造假，甚至是否真的造假，在這個局勢中並非最重要，誠如PCAOB所說，「因中國採取的立場，我們無法監督大陸及香港的PCAOB註冊公司（Positions taken by Chinese authorities impede our ability to oversee PCAOB-registered audit firms in mainland China and Hong Kong）」，目前中美關係下，很難想像中國願意給美國查探自家公司底細，而這個缺陷一日未能消解，一日也有可能成為驅逐中概股的理由。

美無法審查中資 才是排擠原因

出自中資公司字節跳動的tiktok近年風靡美國，亦多次被美國官員提出質疑，公司去年仍在港、美間來回挑選上市目的地，但至近期似乎再無消息，可能張一鳴也正在思考這個中美死結。總之，要說京東、網易在港上市是「回家」實在是太溫馨，或許叫「逃亡」會比較合適。

[李曉佳 財經澡堂]

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