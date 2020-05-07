劉宇亮：小心低油價對資金鏈影響

首先，負油價有可能再次發生，紐約期油結算是以實物交割，未平倉的投資者需利用指定的管道或存儲設施交收。由於石油需求因疫情急劇下降，沙特發動油價戰，各國減產措施未到位，原油供大於求， 石油的儲存量接近飽和，投資者不得不從期貨市場拋售原油，避免實物交割。5月19日會是紐約6月期油合約到期之時，會否重蹈上月負油價覆轍，仍是未知之數。

本月可能再現負油價

再者，美國因發展頁岩油已成全球最大產油國，惟頁岩油開採成本達40美元以上，對比20美元以下油價，頁岩油行業難以支撐，企業本來就債台高築，能源公司為俗稱「垃圾債」的「非投資級別債券」的最大發行行業，佔美國高收益債券市場11%。如企業爆煲，引發垃圾債違約，資金鏈面臨斷裂，會引發金融海嘯式的衝擊。

就在4月份，多間石油公司破產，美國海上鑽井承包商戴蒙德海底鑽探申請破產，據申請文件，公司負債26億美元，其中20億美元為債券，現金只有4.35億美元。此前美石油企Yuma Energy和Whiting Petroleum Corporation也相繼申請破產。

另外，新加坡石油交易公司興隆集團及旗下油輪公司Ocean Tankers亦申請破產。據報興隆對銀行債務至少達30億美元，匯控（0005）佔6億美元。

因此，投資者不可輕視極低油價對資金鏈的衝擊，因為短線而言，市場流動性對資產價格影響遠大於實體經濟。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]