「小非農」職位減2020萬 歷來最差

儲銀行長：失業率或達20％

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）稱，大量職位流失是預期之內，因為政府提供了失業援助。他預期美國失業率可能達到20%甚至更高，但年底時有望回落至雙位數以下。

由於上述ADP數字僅覆蓋4月12日前的數據，可能低估了居家措施所造成的實際影響。此外，部分職位工時可能已降至零，但員工仍在工資單上，所以並未計入流失的職位。過去6周，美國首次申領失業救濟人數已超過3000萬人。

由於酒吧、餐館等被迫關閉，休閒和酒店業成為重災區，上月流失的私人職位達到860萬。貿易、運輸和公用事業是職位流失第二大的行業，損失的職位達344萬。此外，建築業、製造業、專業及商業服務、行政及支援服務、醫療及社會援助領域也各自流失逾百萬職位。ADP的數據預示周五公布的4月非農職位也有類似跌幅。分析師預期，美國上月失去2185萬個非農職位，失業率將飈升至16％，是1930年代大蕭條以來最高。

（綜合報道）

[國際金融]