迪士尼上季盈利挫91％ 樂園ESPN電影業務齊冰封

整體來說，疫情令其上季的稅前利潤減少14億美元。由於疫情最初僅影響亞洲，直至上季最後數周，迪士尼大量環球業務才告停擺，預期疫情對其4至6月季度的影響將會更大。迪士尼早段股價升1％，報102美元。

預期疫情對本季影響更大

不過迪士尼執行董事長艾格（Robert Iger）樂觀預期，一旦封鎖措施解除，迪士尼的電影和主題樂園將再受追捧。當前迪士尼最有價值的資產，莫過於去年底推出的串流媒體平台Disney+，截至本月初註冊用戶達5450萬，其增長速度較迪士尼原先預期，在2024年左右吸引到6000萬至9000萬訂戶快。迪士尼預計，當訂戶人數達到上述目標，其串流媒體服務將取得盈利。

Disney+半年收入遜Netflix

迪士尼重申，直接面向消費者的串流媒體是其發展的「優先選項」。在截至3月28日的6個月，包括Disney+在內的直接面向消費者業務及國際業務收入達到81億美元。相比下，串流媒體龍頭Netflix在同期收入為112億美元。迪士尼過去12個月的市盈率約為20倍，Netflix為85倍。

不過在疫情之下，迪士尼的問題遠比Netflix複雜。後者是單純的串流媒體，而迪士尼擁有大量娛樂業務，在疫情期間尤其不利。與此同時，迪士尼仍要為串流媒體服務大灑金錢，上季的直接面向消費者業務及國際業務虧損8.12億美元，儘管虧損金額較分析師預期低。

消費者業務國際業務虧損勁

迪士尼的主題公園業務在疫情下成重災區。上季的主題樂園及消費品等營業利潤按年跌58%至6.39億美元。整體來說，迪士尼上季因疫情而失去的14億美元稅前利潤，不僅由於主題公園關閉、電影發行延遲，也因為電視網絡的廣告收入下跌，以及迪士尼的百老匯劇目暫停。迪士尼上季整體的營業利潤按年跌37%至24億美元。迪士尼已決定不支付原定於7月派發的上半財年股息，以節省16億美元現金。

（綜合報道）

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