恒大4月銷售額回款創新高

首4月銷售額按年增長19.4%

恒大公布，4月合約銷售金額約為652.1億元（人民幣‧下同），按年升11.6%，4月銷售回款約646.5億元，按年升約70.8%。集團指出，此合約銷售金額及銷售回款數據均刷新其歷史同期最高紀錄。首4個月累計合約銷售金額約達2125.7億元，按年增長約19.4%，首4個月累計銷售回款約1782億元，按年增長約60.8%。

此外，近期一直股價低迷的恒大，連續在5月4及5日斥資共1.57億港元進行回購支撐股價，昨日股價升4.91%，收報14.54港元。是自3月下旬曾跌破10元後，近個半月以來新高。

雅居樂奧園富力首4月銷售跌

雅居樂公布，4月的預售金額合計107.2億元，按年增加16.1%，惟首4個月預售金額跌23.1%至263.7億元。中國奧園4月的合約銷售金額約87.3億元，按月升20%，按年減少9%；首4個月的合約銷售金額累計約230.3億元，按年減少18.65%。

富力4月的合約銷售金額約92.2億元，按月升15%，按年升4%；首4個月集團總權益合約銷售金額約259.3億元，按年減少23.1%。