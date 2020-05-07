港視上月交易額按月跌7％ 發言人：拓電子錢包 屬初步概念

明報記者 蕭嘉聰

港視昨收市報4.65元，跌1.06%。受新冠肺炎疫情爆發帶動，HKTVmall自2月起訂單量及GMV急增，4月平均每日訂單數量按年升1.57倍至3.16萬張，按月跌0.6%，每月訂單總商品交易額按年升1.56倍至4.92億元，按月跌7.3%。平均訂單值表現平穩，按年跌0.4%、按月跌3.5%至519元。

平均單價跌至519元

集團指出，透過連接消費者的消費行為，致力實現及加快本地零售業數碼化，為香港成為智能城市邁進一大步。集團計劃開發HKTVmall電子錢包方案，應用程式將由電商延伸至支付服務，令集團及商戶更了解消費者的線上線下購物行為，提升消費者的個人購物體驗，料HKTVmall 電子錢包功能包括內置感應式支付功能，以及使用HKTVmall電子錢包進行線上和線下支付。

香港電視發言人回應查詢時稱，發展電子錢包只屬於初步概念，現時未落實細節，不排除任何方式取得SVF（儲值支付工具）牌照，未來有進展會再公布。

擬建大數據平台 開放API

另外，集團將透過建立大數據平台、商戶及公共平台和開放API，將HKTVmall收集的數據與他人共享，例如商戶、供應商、現有及潛在商業合作伙伴、初創企業及學界等，惟需經註冊及獲批，有關資料將不包括個人資料，但可包括有關銷售交易、用戶流量、物流及倉庫績效等數據。

第三，集團將開放登陸頁面，提升應用程式的用戶體驗，為用戶提供不同生活領域的「內容」，將容許商戶及其他內容供應商，例如關鍵意見領袖（KOL）於平台建立、加入內容及管理專有頁面，用戶可選擇關注，令HKTVmall應用程式、用戶及內容供應商之間更緊密聯繫。

集團指出，3項計劃仍處於初期規劃階段，鑑於各種商業、技術或法規因素，可能不會進行，董事會未能評估計劃對集團短期或長期財務影響。