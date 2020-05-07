經濟

康宏人事部黃雪輝：曹貴子是老闆 須請示執董薪金

【明報專訊】康宏環球（1019）前執行董事曹貴子等人涉嫌串謀詐騙案，昨日續訊。負責康宏人事管理的首席人才及企業文化總監黃雪輝首次接受控方盤問。在2013年尾、2014年初她每月均定期到曹貴子旗下康健位於沙田的辦事處開會，亦就另兩名被告陳麗兒及陳毅凱的薪酬調整向曹請示，她因此意會到曹貴子為康宏的老闆。

黃雪輝不諱言，因為於2013年得悉康宏易主，料方針有變，曾提過呈辭，後來獲留任，她指出，曹貴子當年早已與公司簽訂顧問合約，卻不經她手，到合約過期後她才知道有關合約存在。

指曹早已與公司簽訂顧問合約

其後康宏聘用第二被告、前高層陳麗兒，黃雪輝認為陳入職時要處理預算工作，人工卻過低，月薪只有2萬多元，比正常董事級工資平均7萬至8萬元為低，因此建議提高陳麗兒人工，但是在前執行董事麥光耀提醒下，才知道陳麗兒有替曹貴子做其他工作而不用理會。陳麗兒的工資在2014年提高至近2.8萬元，到翌年再加至9萬元及獲發巨額花紅逾200萬元，她形容做法不尋常，因此曾和曹貴子跟進事情。

至於公司聘用第三被告陳毅凱處理企業財務，黃雪輝形容，當時陳毅凱在康宏的月薪高達25萬元，在公司內屬偏高。到陳毅凱於2016年加人工時，陳毅凱知會她，公司此前承諾保證發薪13個月，但是與公司慣例有別，因此她曾向曹貴子建議將陳的工資乘以13個月，再除以12個月，卻遭曹反對，最終拍板向陳毅凱發第13個月工資。

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