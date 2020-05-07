康宏人事部黃雪輝：曹貴子是老闆 須請示執董薪金

黃雪輝不諱言，因為於2013年得悉康宏易主，料方針有變，曾提過呈辭，後來獲留任，她指出，曹貴子當年早已與公司簽訂顧問合約，卻不經她手，到合約過期後她才知道有關合約存在。

指曹早已與公司簽訂顧問合約

其後康宏聘用第二被告、前高層陳麗兒，黃雪輝認為陳入職時要處理預算工作，人工卻過低，月薪只有2萬多元，比正常董事級工資平均7萬至8萬元為低，因此建議提高陳麗兒人工，但是在前執行董事麥光耀提醒下，才知道陳麗兒有替曹貴子做其他工作而不用理會。陳麗兒的工資在2014年提高至近2.8萬元，到翌年再加至9萬元及獲發巨額花紅逾200萬元，她形容做法不尋常，因此曾和曹貴子跟進事情。

至於公司聘用第三被告陳毅凱處理企業財務，黃雪輝形容，當時陳毅凱在康宏的月薪高達25萬元，在公司內屬偏高。到陳毅凱於2016年加人工時，陳毅凱知會她，公司此前承諾保證發薪13個月，但是與公司慣例有別，因此她曾向曹貴子建議將陳的工資乘以13個月，再除以12個月，卻遭曹反對，最終拍板向陳毅凱發第13個月工資。