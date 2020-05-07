匯控傳要求司法接管星油商

【明報專訊】繼興隆集團宣布破產後，據彭博引述消息指，匯控（0005）早前再向新加坡法院，提請司法接管當地另一家石油貿易商ZenRock，並預計將於6月11日舉行審前會議，不過ZenRock於4月下旬曾發公告指，公司沒有進入重組或破產保護程序。匯控發言人昨回覆查詢時表示，不評論事件。報道指出，有關呈請或反映匯控在經歷新加坡石油交易商興隆集團破產，及隱瞞8億美元（約62億港元）交易損失教訓後，正避免再次因為新加坡油商而蒙受損失，而在新冠肺炎疫情蔓延，以及國際油價崩盤環境下，銀行與油商的關係或將愈趨緊張。
汲興隆破產教訓 望避免損失
報道又指，市場對於ZenRock的財務狀況早已存疑，雖然ZenRock曾發公告稱公司財政未有受到威脅，且沒有進入重組或破產保護程序，然而據消息人士透露，ZenRock早已與債權銀行就自願重組事宜作出討論，當中匯控主張以畢馬威為首，向法院呈請要求公司進入司法接管程序。
興隆集團已於上月宣布破產，報道稱，該集團現時拖欠23家銀行近40億美元（約310億港元）的債務，當中匯控風險敞口最大，已達到6億美元（約46.5億港元）。不過，據消息人士指，匯控對ZenRock的風險敞口不足1億美元（約7.8億港元）。