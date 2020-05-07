匯控傳要求司法接管星油商

汲興隆破產教訓 望避免損失

報道又指，市場對於ZenRock的財務狀況早已存疑，雖然ZenRock曾發公告稱公司財政未有受到威脅，且沒有進入重組或破產保護程序，然而據消息人士透露，ZenRock早已與債權銀行就自願重組事宜作出討論，當中匯控主張以畢馬威為首，向法院呈請要求公司進入司法接管程序。

興隆集團已於上月宣布破產，報道稱，該集團現時拖欠23家銀行近40億美元（約310億港元）的債務，當中匯控風險敞口最大，已達到6億美元（約46.5億港元）。不過，據消息人士指，匯控對ZenRock的風險敞口不足1億美元（約7.8億港元）。