經濟

英稅率不似預期 長建：不利影響涉14億

【明報專訊】由於根據英國最新發布的2019年及2021年的金融法案，英國政府建議自今年4月1日起適用的企業稅率維持在19%，而非原先在2016年公布的17%水平，因此長和（0001）旗下持股71.93%的長江基建（1038），及長建旗下的電能（0006），預期於6月底止中期業績時，分別錄得約14億及8億元的一次過不利影響。長和強調，事件對長和財務表現幾近沒有影響，而對長建而言，負面影響亦僅屬非現金性質。

長和補充，在綜合入帳的基礎上，是次稅率變更將令其在遞延所得稅資產及負債上，錄得一筆小量非現金收益，對整體業績影響不顯著。

長和：對財務幾近無影響

對長建及電能而言，是次在帳面上的負面影響為非現金性質，今次公告是基於良好管治及合規需要而作出。長和2019年度報告顯示，到去年底其遞延稅項資產及負債分別達203.53億元及168.19億元，遞延稅項資產中，有逾86%來自歐洲電訊業務。長建指，因今年中期業績沒有如去年般出售電能2.05%權益而獲得一次過收益入帳，加上因應英國稅率改動而要就遞延稅項餘額重新計算，因此料盈利會大下調。據長建2019年度報告顯示，遞延稅項資產、負債及未用稅務虧損抵免額分別為負300萬元、4.5億元及15.63億元。電能到去年底止，其遞延稅項資產只有7700萬元，將8億元一次過不利影響入帳後，料中期業績大幅下調。

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