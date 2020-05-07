美股拖累 恒指夜期大低水

日間恒指隨A股做好 重上24000

A股復市首日，上證指數先跌後回升，收市漲0.63%，報2878點，深成指數上升1.51%，報10,883點，兩市成交7211億元人民幣。港股通亦重啟，全日帶來301.54億元成交，但買盤與沽盤相若，淨買入金額2.37億元，中芯（0981）獲淨買入7.07億元，不過騰訊（0700）錄得12.87億元的淨沽出。

恒指成分股方面，中生製藥（1177）全日升5.53%最佳。吉利（0175）收市後公布，4月份汽車總銷量為10.55萬部，按月回升44%，按年增長2%，昨股價升4.14%，其他車股昨日表現亦不錯，廣汽（2238）升4.41%，長城（2333）升3.13%。新冠肺炎疫情蔓延歐美，恒指3月最多挫5000點後，企穩在22,800點至24,800點水平橫行至今約一個多月。恒指亦曾在2018年2月，在大牛市回吐後在29,000點至32,000點區間橫行3個多月，後再跌近3000點（見圖）。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，市場仍然觀察疫情對經濟最終會有多大影響，亦有中美關係的潛在負面消息，目前主要會在23,600至24,600點區間上落。至於最終會否以大跌結束橫行走勢，他認為經濟復蘇速度會較預期慢，後市看法較悲觀，但下跌幅度需要視乎實際經濟表現，以及中美會否再爆發貿易戰等因素。