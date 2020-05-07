經濟

中芯擬科創板上市 股價飈逾一成 憧憬加快提升技術 配合供貨華為

【明報專訊】內地最大、全球第五的晶片代工生產商中芯國際（0981）周二晚宣布，擬在上海科創板上市，發行近17億股，以當日收市價計集資將高達257億元。回歸A股消息之下，中芯昨日飈10.7%，成交49億元，收報16.9元，並帶動一眾晶片A股上揚。大和報告認為，中芯擬科創板上市對增加流動性和估值利好，但無改其高度依賴政府補貼的基本面，維持「沽售」評級。

料集資近260億 或破科創板紀錄

據中芯公告，董事會於4月30日建議在科創板發行不超過16.86億新股，不涉及現有股份轉換，若完成科創板股份發行，中芯總股本將增至68億股。中芯未透露擬集資額，僅表示募集資金40%用於12英吋晶片SN1項目、20%用於先進及成熟工藝研發項目的儲備資金，餘下40%作為補充流動資金；如以公告當日H股收市價15.26元計，中芯可能集資高達257億元，有望成為科創板去年7月成立以來最高集資紀錄。

中芯稱，申科創板上市能令公司進入中國資本市場，改善資本結構。消息公布後，昨日中芯高開高走，全日收報16.9元，飈10.7%，成交額48.8億元。

適逢中證監降「回A」門檻

值得注意的是，中芯召開董事會同一天，中證監亦宣布降低上市紅籌企業回歸A股門檻，中芯正好符合「已境外上市紅籌企業市值200億元人民幣以上」、「科技創新能力較強」等要求，尤其是中芯ADR於去年5月才從美股退市，令其今次回A更似有備而來。

但大和報告認為，回A雖有助中芯吸引A股投資者及提高流動性，但擴大股本將稀釋每股收益25%；更重要的是，回A不改公司高度依賴政府補貼去支撐其研發及資本開支的基本情況，因此維持其「沽售」評級。

大和：仍依賴補貼 維持「沽售」

翻查資料，中芯的12英吋晶片SN1項目屬於上海市重點工程，去年中芯正是在這廠房實現14nm（納米）晶片量產，另一方面，上月中旬路透社報道，為應對美國更多限制，中國電訊設備生產商華為正逐步將14nm晶片生產訂單轉交至已擁有相關量產技術的中芯，換句話說，去年產能利用率已近飽和的中芯，有需要為加快擴充產能而融資。

不過，這並不意味中芯的晶片代工技術已達世界領先水平，據資訊科技研究和顧問公司Gartner數據，去年全球晶片代工市佔率以台積電為首，達到57.3%，中芯只佔5.01%。再者，當中芯去年終於量產14nm晶片，同時間台積電早就實現7nm晶片量產，且與其最主要對手韓國三星競逐2nm及3nm技術研發。換言之，中芯目前距離世界最頂尖的晶片生產技術仍落後一段距離。

明報記者 陳子凌

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