經濟

彭博：中國考慮今年不設增長目標

【明報專訊】新冠病毒疫情重擊中國首季經濟，歷史性錄得6.8%負增長。過往國務院會在兩會發布的政府工作報告中，公布今年經濟增長目標，不過彭博社引述知情人士表示，因應疫情影響的不確定，中國正考慮不制定今年經濟增長目標。

消息人士表示，決策層仍未為是否不制定經濟增長作最終決定，但與其設下一個過高或過低的增長目標，倒不如不設目標，免政策方向被經濟目標主導，特別是如果過度放鬆信貸，可能日後會埋下如2008年後的債務爆發危機。

事實上，人民銀行貨幣政策委員會成員馬駿亦曾公開建議不設經濟增長目標，因為疫情影響，今年GDP增速很難實現6%的目標，實現4%至5%增速的難度也很大。若設下目標，可能會綁架宏觀政策，最後被逼以「大水漫灌」方式大幅寬鬆。

特朗普威脅加關稅 人幣全線挫

中國勞動節長假後首日復市，人民幣中間價報7.069，較假期前下跌119點子（1元等於10000點子）。假期內美國總統特朗普威脅，或就中國隱瞞新冠病毒疫情而對華加徵關稅，在岸人民幣補回假期跌幅，開市急挫350點子。歐洲時段開市後，美匯指數重越100點，拖累人民幣進一步下跌，截至晚上7時半，人民幣在岸價報7.0969，下跌369點子，創1個月新低，離岸價報7.1182，跌47點子。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，除美匯指數反彈，市場亦擔憂中美關係緊張，將不利中國經濟復蘇，進而利淡人民幣。短期內，離岸人民幣或繼續在7.1以下徘徊，7.15會有較強支持。

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