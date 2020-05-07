港首季食肆收益 按年跌31%

有紀錄以來最大跌幅

政府發言人表示，由於新冠病毒疫情影響，以及因應疫情實施的旅遊限制及保持社交距離的措施，嚴重影響食肆業務，雖然最近有改善迹象，但經濟衰退令餐飲業經營環境短期內依然困難。為確保經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，包括針對餐飲業的支援措施，以及改善中小企融資擔保計劃，可助業界應對目前的困境，政府會繼續密切留意有關發展。

1至3月單月計算，食肆總收益價值跌幅在2至3月大幅擴大，1月按年下跌10.8%，較去年12月的跌幅收窄3.3個百分點，惟2至3月分別急跌42.1%及41.7%，令首季最終大跌31.2%。

按食肆類別比較，中式餐館生意跌幅最大（見表），今年第一季總收益以價值計及數量計分別跌39.6%及40.9%；非中式餐館分別跌29%及29.9%；快餐店分別跌17.1%及18.2%；酒吧分別跌37.5%及40.8%；雜類飲食場所分別跌25.9%及27.5%。