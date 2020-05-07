閱文為「霸權合同」闢謠 股價彈7%

新領導層開懇談會 認新約有問題

閱文上月底管理層大換血，騰訊（0700）副總裁程武將接任閱文首席執行官，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠出任閱文總裁。其後網上突然傳出閱文計劃推出全面免費閱讀，並將與作者簽新合約，除了作家失去了訂閱收入，更設下「擁有作者死後五十年全版權」等霸王條款，惹來外界爭議。

程武、侯曉楠及閱文總編輯楊晨等昨日出席首場作家懇談會。管理層表示，去年啟用的合約在近期收到了大量批評，直言合約有多年來的歷史遺留及商業規則問題，又稱新團隊不可能在4月27日剛接手，就在28日不了解具體情況下推出新合同，但無論歷史問題有多嚴重，都是當前最首要解決的問題。

對於最受關注的「著作權」條款，作家普遍指不合理和不近人情，程武表示，著作權為「著作人身權」和「著作財產權」，前者是不可轉讓、剝奪的權利，而後者會在雙方自願的前提下，為授權匹配對應的權益。程武指，考慮到作家群體廣大，未來會考慮提供更多版本的合同選擇，對授權權限分級，把選擇權交給作家。

強調重視合約精神 選擇權交作家

侯曉楠坦言，目前仍在討論免費閱讀的機制，但強調付費閱讀肯定要繼續鞏固並且做大，而未來在考慮免費模式時，也會有明確的作家收益，為付費和免費規劃不同的作品內容庫、產品渠道及對應的收益體系，又稱無論哪種模式，都由作家自主選擇。