經濟

閱文為「霸權合同」闢謠 股價彈7%

【明報專訊】閱文集團（0772）近日被指逼迫作家簽署新合約，剝削作家利益，部分作者更發起「55斷更節」，在5月5日（周二）暫停更新作品，聲言要抵制霸權合同，閱文昨日下午在公眾號再發文回應，聲言要針對「文章全部免費」、「和作者簽訂新合同」等謠言作澄清。閱文新上任的管理層昨日出席作家懇談會時承認，過去多年來合約中遺留下來的不合理之處，必須作出修改，保障作家的對等權益，承諾會在1個月內推出新版合約。閱文股價昨日升6.95%，收報35.4元。

新領導層開懇談會 認新約有問題

閱文上月底管理層大換血，騰訊（0700）副總裁程武將接任閱文首席執行官，騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠出任閱文總裁。其後網上突然傳出閱文計劃推出全面免費閱讀，並將與作者簽新合約，除了作家失去了訂閱收入，更設下「擁有作者死後五十年全版權」等霸王條款，惹來外界爭議。

程武、侯曉楠及閱文總編輯楊晨等昨日出席首場作家懇談會。管理層表示，去年啟用的合約在近期收到了大量批評，直言合約有多年來的歷史遺留及商業規則問題，又稱新團隊不可能在4月27日剛接手，就在28日不了解具體情況下推出新合同，但無論歷史問題有多嚴重，都是當前最首要解決的問題。

對於最受關注的「著作權」條款，作家普遍指不合理和不近人情，程武表示，著作權為「著作人身權」和「著作財產權」，前者是不可轉讓、剝奪的權利，而後者會在雙方自願的前提下，為授權匹配對應的權益。程武指，考慮到作家群體廣大，未來會考慮提供更多版本的合同選擇，對授權權限分級，把選擇權交給作家。

強調重視合約精神 選擇權交作家

侯曉楠坦言，目前仍在討論免費閱讀的機制，但強調付費閱讀肯定要繼續鞏固並且做大，而未來在考慮免費模式時，也會有明確的作家收益，為付費和免費規劃不同的作品內容庫、產品渠道及對應的收益體系，又稱無論哪種模式，都由作家自主選擇。

相關字詞﹕侯曉楠 程武 騰訊 網絡作家 閱文集團

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