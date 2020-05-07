經濟

短期拆息兩年低 銀行紛減存款息

【明報專訊】香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日繼續全線向下，其中與樓按相關的1個月拆息已連跌9日，最新跌1.74點子（100點子等於1厘）至0.84厘，再創2018年4月以來低位；隔夜拆息報0.25厘，而一周及兩周拆息再跌5點子，分別至0.48厘及0.56厘，雙雙創兩年低，反映短期流動性充裕。

一個月拆息連跌9日

新股集資帶動港匯轉強

由於新股效應所帶動，昨日港匯明顯回升。截至昨晚9時，報7.7514，日內曾高見7.7507。

港元拆息水平續挫，最少8間銀行加入劈息戰，紛紛下調港元定存息，渣打香港昨將其「優先理財」客戶之3個月港元定存由2.25厘下調至2厘。中小銀行方面，東亞（0023）自本周一起已連日減存息，138日存息最新再下調7點子至1.55厘，其僅適用於顯卓理財客戶的3個月期定存息，亦下調15點子至1.5厘；富邦銀行昨把3個月、6個月及12個月定存息均下調20點子至1.6厘；大新銀行（2356）3個月至6個月以下定存息，亦下調10點子至1.5厘；華僑永亨於上日將3個月定存息下調26點子至1.5厘。

8銀行減息

信銀3個月定存仍見2厘

同日，兩家銀行撤走2厘存款息優惠，其中招商永隆繼周一減息後，昨再將3個月特惠息率由2厘降至1.8厘；南洋商業銀行亦將其3個月「智優息定期存款」年息，由原先的2.25厘，下調45點子至1.8厘。

雖然中信銀行國際減息10點子，但3個月期定存息仍有2厘；星展3個月定存息最新下調5點子至1.4厘，是目前相對較低息的銀行。

相關字詞﹕港匯 南洋商業銀行 招商永隆 星展 港元拆息 港元定存 富邦 東亞 渣打香港

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