經濟

低息效應 沛嘉問鼎今年凍資王 兩日借出758億 孖展息僅1至2厘水平

【明報專訊】港元拆息連日下跌，新股孖展息率處於低位，有利認購反應，加上近期上市而未有盈利的生物科技股（簡稱B股）掛牌後有好表現，帶動本周二開始招股的沛嘉醫療（9996）受追捧。據了解，今天截孖展的沛嘉昨日已借出孖展額達757.9億元，相當於公開發售超購322.5倍。早前康方生物（9926）在3日內錄得約642億元孖展額，沛嘉僅兩日已打破康方的紀錄，而康方最終凍資1665億元，亦有可能被沛嘉超越，即沛嘉有力取代康方成為今年凍資王。

明報記者 葉子晴、馬迪帆

近期金管局頻出手沽售港元，令港元流動性充裕，相較一個月前，短期拆息普遍有較大跌幅（見圖），其中一周、兩周及一個月的香港銀行同業拆息（HIBOR）均見兩年低位。低息的環境下，本地兩間主要銀行匯豐及中銀（2388）此次就沛嘉借出的孖展息率，分別為2.2厘及2.5厘；券商的孖展息率普遍在1厘至2.48厘之間。

物管股建業新生活超購30倍

相比之下，去年11月熱購的阿里巴巴（9988）及今年1月招股的九毛九（9922），兩者當時的孖展息率分別達3至4厘（見表1）。信誠證券聯席董事張智威指出，以往有受歡迎的新股出現時，息率基本上會抽升至3厘以上，不過該行今次孖展息率為2.38厘，反映HIBOR維持低位。

據本報昨日統計，單計沛嘉醫療，輝立借出200億元孖展，富途借出104.7億元，耀才借出230億元，信誠借出125億元，其餘券商共借出98.2億元，8間券商共借出757.9億元孖展額（見表2）。張智威指，雖然信誠暫時未見「頂頭槌」飛，不過昨日了解到有其他券商已現「頂頭槌」飛。

同期招股的還有建業地產（0832）分拆的物業管理公司建業新生活（9983），昨日累計錄得約67.97億元孖展額，相當於公開發售超購30倍。

券商料最終凍資1800億

張智威認為，大眾見到康方表現出色，上市首日升50%，因此散戶「食過番尋味」。他估計沛嘉醫療最終或超購逾800倍，即凍資金額可能逾1800億元。他續指出，同期招股的建業新生活，雖然規模未及同業碧桂園服務（6098）等，但在內地排名其實亦不差，可惜遇上沛嘉同期上市，故招股反應較為遜色。

兩隻新股招股均於今天截孖展，並在明日（8日）中午截止公開認購，均預計在下周五（15日）掛牌。沛嘉醫療業務主要為研發介入手術醫療器械，據其招股書指出，截至今年4月底，公司已開發6款註冊產品，並有20款處於不同開發階段的在研產品。

相關字詞﹕張智威 凍資王 拆息 建業新生活 孖展 新股 沛嘉醫療

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