宏利資管謝企剛：中資企業盈利 今年仍有增長

日前美國總統特朗普揚言，會就新冠肺炎疫情向中國追討賠償，指中國涉及隱瞞疫情，未有公開疾病之嚴重性，以致現時美國成為疫情確診率及死亡率最高的國家，因此白宮將會制定對北京的懲罰方案。消息傳出，港股周一急挫逾千點。

特朗普大選「打中國牌」 市場早料到

謝企剛表示，今年為美國大選年，早已料及當特朗普選情不佳時就會「打中國牌」，如今次就將疫情責任推卸給中國，以爭取國內的支持率，因此中美貿易戰是短期內需要消化的風險。港股方面，4月份恒指累升1040點，即使日前跌千點，亦可視為健康調整。他又指出，目前股票市場回落至吸引水平，如一些年輕的投資者為退休做準備，更應該趁低吸納，買入股票作長線投資。

由於早料及大選年帶來的不穩定因素，因此旗下基金早已投資於內需及消費升級受惠的板塊。他又指出，過去貿易戰演變成科技戰，未來美國會以不同技倆以阻中國5G、科技發展。不過中國將會陸續建立自己的供應鏈，市場上亦可以看到有許多電子公司迅速冒起。「內地科技與半導體落後於其他成熟市場，3年內亦未必能跟上國際步伐，但科技日新月異，可能會利用較高成本方案，以及更多研究開發（R&D）彌補不足，投資者可留意相關發展。」

疫情證較強勢政府 經濟復蘇更快

早前，內地公布的經濟數據欠佳，如首季GDP按年跌6.8%。不過謝對中港前景樂觀，「疫情證明較強勢的政府，政策上對經濟復蘇更快」。如內地早於1月實施封城措施，現時措施時放寬，經濟活動已經重啟。

除了美國，英國、澳洲等對中國在疫情消息發放亦有意見，這將會是對中國的一個大考驗，此情况下，料中國會刺激國內消費以維持經濟增長。去年，中國政府推出消費券會是未來主要方針。另外，不是一、二線城市消費水平已達至歐美水平，三四線城市消費則剛剛起步，加上三線以下城市人口總和最少有7億人，會有很大的發展潛力，估計他們對教育醫藥方面的需求愈來愈強。

看好教育物管電商行業

他偏好消費升級板塊，當中包括教育、物管及部分電子商務行業。「以前，內地家長都不太接受視像學習，惟疫情關係不得不以線上模式教學，加上一些龍頭企業做得不錯，加強了用戶體驗。」但他指，應選補習類型的教育股，未來內地會復工復課，線上形式的補習班會成為大勢所趨。

物業管理亦是他看好的一環，他解釋，內地越來越多大型住宅群，對物業管理公司需求愈來愈強勁，特別是一些可以提供線上服務的物業管理公司。即使受疫情影響，這些公司企業盈利難受影響，投資者應選擇管理服務較佳的公司。「旅遊業復蘇會較慢，不過可以留意國內旅遊，盈利開始受惠長周末假期，或許可以尋找一些較好的投資機會。」

通常中國經濟欠佳，都會以基建推動經濟發展，基建有分為新基建及舊基建行業。舊基建泛指包括鐵路、環保、水泥及鋼鐵等行業。新基建則指科技型的基礎設施建設，如5G基站及數據中心。疫情影響，以致人人在家工作，學生改以線上學習，都令市場對數據中心需求大增。「一、二線城市數據需求較大，可見近日這些城市的營運者者增長快速，而這些地段愈來愈重要、愈來愈值錢。」內地一些城市如上海早已推行使用5G，由此可見，對數據中心需求有增無減，是值得投資的範疇。

黃清瑤 明報記者

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