宏利資管謝企剛：中資企業盈利 今年仍有增長

【明報專訊】市場憂慮中美貿易戰升級，以致本周一恒指跌過千點，不過翌日股市未有再急跌且反彈。儘管貿易戰有機會再度來臨，以及新冠狀病毒肺炎在歐美多國持續擴散，但宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛仍看好中國企業盈利前景，認為今年仍會錄得正面增長。
日前美國總統特朗普揚言，會就新冠肺炎疫情向中國追討賠償，指中國涉及隱瞞疫情，未有公開疾病之嚴重性，以致現時美國成為疫情確診率及死亡率最高的國家，因此白宮將會制定對北京的懲罰方案。消息傳出，港股周一急挫逾千點。
特朗普大選「打中國牌」 市場早料到
謝企剛表示，今年為美國大選年，早已料及當特朗普選情不佳時就會「打中國牌」，如今次就將疫情責任推卸給中國，以爭取國內的支持率，因此中美貿易戰是短期內需要消化的風險。港股方面，4月份恒指累升1040點，即使日前跌千點，亦可視為健康調整。他又指出，目前股票市場回落至吸引水平，如一些年輕的投資者為退休做準備，更應該趁低吸納，買入股票作長線投資。
由於早料及大選年帶來的不穩定因素，因此旗下基金早已投資於內需及消費升級受惠的板塊。他又指出，過去貿易戰演變成科技戰，未來美國會以不同技倆以阻中國5G、科技發展。不過中國將會陸續建立自己的供應鏈，市場上亦可以看到有許多電子公司迅速冒起。「內地科技與半導體落後於其他成熟市場，3年內亦未必能跟上國際步伐，但科技日新月異，可能會利用較高成本方案，以及更多研究開發（R&D）彌補不足，投資者可留意相關發展。」
疫情證較強勢政府 經濟復蘇更快
早前，內地公布的經濟數據欠佳，如首季GDP按年跌6.8%。不過謝對中港前景樂觀，「疫情證明較強勢的政府，政策上對經濟復蘇更快」。如內地早於1月實施封城措施，現時措施時放寬，經濟活動已經重啟。
除了美國，英國、澳洲等對中國在疫情消息發放亦有意見，這將會是對中國的一個大考驗，此情况下，料中國會刺激國內消費以維持經濟增長。去年，中國政府推出消費券會是未來主要方針。另外，不是一、二線城市消費水平已達至歐美水平，三四線城市消費則剛剛起步，加上三線以下城市人口總和最少有7億人，會有很大的發展潛力，估計他們對教育醫藥方面的需求愈來愈強。
看好教育物管電商行業
他偏好消費升級板塊，當中包括教育、物管及部分電子商務行業。「以前，內地家長都不太接受視像學習，惟疫情關係不得不以線上模式教學，加上一些龍頭企業做得不錯，加強了用戶體驗。」但他指，應選補習類型的教育股，未來內地會復工復課，線上形式的補習班會成為大勢所趨。
物業管理亦是他看好的一環，他解釋，內地越來越多大型住宅群，對物業管理公司需求愈來愈強勁，特別是一些可以提供線上服務的物業管理公司。即使受疫情影響，這些公司企業盈利難受影響，投資者應選擇管理服務較佳的公司。「旅遊業復蘇會較慢，不過可以留意國內旅遊，盈利開始受惠長周末假期，或許可以尋找一些較好的投資機會。」
通常中國經濟欠佳，都會以基建推動經濟發展，基建有分為新基建及舊基建行業。舊基建泛指包括鐵路、環保、水泥及鋼鐵等行業。新基建則指科技型的基礎設施建設，如5G基站及數據中心。疫情影響，以致人人在家工作，學生改以線上學習，都令市場對數據中心需求大增。「一、二線城市數據需求較大，可見近日這些城市的營運者者增長快速，而這些地段愈來愈重要、愈來愈值錢。」內地一些城市如上海早已推行使用5G，由此可見，對數據中心需求有增無減，是值得投資的範疇。