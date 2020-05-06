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旺角西洋菜南街巨舖 「太子鄧」8.88億放售

【明報專訊】零售市道吹淡風，再有業主劈價放售核心區巨舖。由太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁、人稱「太子鄧」的鄧鉅明持有的旺角西洋菜南街及山東街交界3層巨舖，新近減價逾三成放售，最新叫價8.88億元，料為近年區內最大面積商舖放售個案。

低去年意向價逾三成

中原商舖部分區營業董事王蕾表示，旺角遠景大廈地下26、28號及51A號舖連1及2樓，共3層商舖樓面，物業總樓面11,624方呎，現以8.88億元放售，意向呎價約7.64萬元，料為區內最大面積商舖放售個案。資料顯示，太子鄧早於去年社會運動發生後，已低調地以約13億元放售上述巨舖，即現時意向價較去年劈價4.12億元或32%。土地註冊處資料顯示，「太子鄧」透過信盈（香港）有限公司於2009年6月以3.5億元購入，若能以意向價沽出，帳面將獲利5.38億元或逾1.5倍離場。據悉，物業現由3個租客租用，包括服飾品牌、手錶品牌及藥房，每月總租金收入約305萬元，即新買家可享租金回報逾4.1厘。

皇玥餅藝7.3萬租謝霆鋒擺花街舖

此外，皇玥餅藝趁零售淡市進駐核心區地舖，過去一年共設3個據點。土地註冊處顯示，由藝人謝霆鋒持有的中環擺花街26號舖位，商舖面積約700方呎，連約500方呎閣樓，獲皇玥餅藝以月租7.3萬元承租，呎租61元，較對上租約2016年泳衣店的租金11萬元低34%，租金較零售旺市2013年月租20萬元更低約64%。皇玥租用上址3年，至2023年4月。謝霆鋒2013年2月透過頂軒有限公司以1.17億元購入上述舖位，以現時每月租金7.3萬元計算，租金回報僅1厘。

皇玥餅藝為本地品牌，其餅藝大師葉永華過去曾擔任半島酒店嘉麟樓點心部主管，以及該店奶黃月餅的始創人，該店過去一直以快閃店或於日式超市設專櫃出售產品，自去年5月起，已在尖沙嘴及銅鑼灣增設據點，加上現時租用擺花街商舖，即一年內開設3間商店，每月租金支出逾35萬元。

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