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東堤灣畔特色戶2260萬破頂

【明報專訊】二手市場繼續升溫，東涌大型屋苑東堤灣畔有特色戶獲用家以2260萬元承接，打破屋苑維持一年半、由2018年9月以1950萬元所創下的紀錄；同時，公營房屋更連環錄得高價成交，油塘居屋油翠苑及牛頭角公屋彩霞邨，均有3房單位刷新屋苑成交價新高紀錄。

近日市場續見新高價成交個案，中原分行副區域營業董事陳繼成表示，東堤灣畔最新錄得一宗複式戶成交，單位位處8座極高層，實用面積1480方呎，附有平台，設有裝修，望海景，原業主去年7月叫價2600萬元放盤，將叫價下調340萬元或13％後，最終以2260萬元獲自用客承接，實呎15,270元，成交價為屋苑新高。原業主2013年7月1618萬元購入自住，持貨近7年，帳面獲利642萬元或近四成。資料顯示，對上紀錄為同座另一個複式戶，於一年半前以1950萬元易手，而新成交則高出310萬元或16％。

油翠苑綠表3房773萬破頂

公營房屋續錄高價成交。其中，油塘居屋油翠苑有3房單位以773萬元易手，成交價創屋苑新高。世紀21聯誠董事謝寶昭表示，油翠苑D座（溢美閣）極高層4室，實用面積639方呎，3房間隔，享少海景，原業主早前以800萬元於居屋第二市場放盤，經議價後，減價27萬元或3％，新近以773萬元獲綠表客承接，實呎12,097元，成交價屬屋苑新高。原業主2010年9月以約228.4萬元（未補地價）購入，持貨至今近10年，帳賺544.6萬元或約2.4倍。資料顯示，對上紀錄位於C座（漾美閣）中層9室，曾於去年8月以765萬元易手，而新成交價則高出8萬元或1%。

與此同時，牛頭角公屋彩霞邨亦有3房戶反價後以破頂價沽出。

彩霞邨3房未補價430萬破頂

富誠物業顧問何庭欣表示，彩霞邨A座（彩日樓）中層10室，實用面積598方呎，屬3房間隔，原業主早前叫價420萬元於未補價市場放盤，獲多組客人接洽，故決定反價10萬元，最終以430萬元未補價沽出，實呎7191元，成交價創屋邨新高。原業主2010年8月以78.8萬元未補地價購入，持貨近10年，帳面賺351.2萬元或約4.5倍。

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