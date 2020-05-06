疫情百日一手僅沽2103伙 跌近五成

事實上，按Q房網統計，在抗疫一百日期間整體市場只有4個全新盤推出市場發售，共涉及1774伙單位，相對於在疫症爆發前的一百日，其間推出市場新盤多達17個之多，涉及新盤單位亦多達5250伙，整體推盤量大幅回落66%。

代理界料本月一手破千宗成交

不過，隨着近日疫情已轉趨緩和，整體新盤市場已明顯變得熱鬧，在過去的4月30日佛誕假期更單日錄得110伙新盤成交，Q房網香港董事總經理陳坤興表示，政府陸續放寬限聚令，整體經濟運作亦逐步回復正常，相信發展商亦會加快推盤步伐，新盤本月銷售勢必重上1000宗以上水平。

美聯住宅部行政總裁布少明亦指，利好消息不斷出現，相信本月一、二手交投有望齊破「五窮月」，當中一手市場有機會反彈至約1500宗水平，如推盤步伐加快，樂觀估計更有機會上望2000宗；二手則達至4000宗水平，樓價走勢則轉趨平穩。