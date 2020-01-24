經濟

香港地產

峻源單日沽18伙 平均每伙逾3300萬 2677呎特色戶呎價3.1萬破頂

【明報專訊】本港疫情緩和，樓市轉趨暢旺，新盤市場連錄多宗大額成交，其中中信泰富旗下馬鞍山峻源昨日單日售出18個單位，為樓盤去年9月中推出以來，售出最多單位的一日，其中一個連平台特色單位，更以8480萬元成交，實呎31,677元，創項目最高成交價及呎價紀錄。

明報記者 林尚民、歐陽慧恩

成交紀錄冊資料顯示，上述峻源昨日以招標形式連環售出18個單位，總值5.97億元，平均每伙價值3318萬元，售價由1753萬元至8480萬元，而項目迄今累售88伙，即自去年9月推出以來約8個月，平均每月沽出11伙，單計昨日單位成交已超過該盤平均一個月的買賣。昨日售出單位中，最貴為3座22樓A室四房特色戶，實用2677方呎，連609方呎平台，外望吐露港海景，以8480萬元售出，實呎31,677元，成交價及呎價均為項目新高，是次亦是繼新地（0016）雲海後另一錄得呎價破3萬元的同區成交。

單日超該盤8個月每月平均成交量

事實上，近期新盤大額成交活躍，華懋西貢洋房項目玥廬8天之內連售3幢洋房，共套現約2.872億元，昨日以9350萬元售出一幢3號獨立屋，物業實用3286方呎，連853方呎花園及1187方呎天台，採4房3套房間隔，實呎28,454元。百利保（0617）及富豪酒店（0078）旗下沙田九肚富豪．山峯連續兩日錄得成交，實用2759方呎連818方呎花園及546方呎天台的5號獨立屋，昨連兩個車位以7890.74萬元售出，實呎28,600元，買家享720日特長成交期。

此外，信置（0083）大角嘴奧柏·御峯2座38樓B室連平台特色戶，則以2829.9萬元售出，單位實用980方呎，連874方呎平台，實呎28,877元，呎價為項目新高，項目於8日內連沽2伙頂層特色戶。

OMA by the sea最快本周開價

事實上，多個大型樓盤部署推售，永泰地產（0369）屯門青山公路OMA by the sea最快本周開價，發展商昨開放三個示範單位予傳媒參觀，最快本周內開放予公眾參觀。發展商將分時段開放展覽廳及示範單位，每小時只提供10組參觀名額，每組名額 （包括地產代理及睇樓人士） 合共最多4人。

珺瓏灣二期周六推售335伙

同區恒大（3333）掃管笏恆大‧珺瓏灣二期昨加推3號，涉165個單位，連同早前已公布之價單，周六將發售335伙。此外，新地副董事總經理雷霆則表示，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期樓書已經接近完成，預料可於未來數天上網。

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